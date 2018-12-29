Korumacı ekonomiler yükselecek “Teknolojide millileşmeyen zora düşer”

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kritik sektörlerinden makine imalatında yerlilik oranları artıyor. Yurtiçinde katma değerli üretimin desteklenmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması olduğuna vurgu yapan makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu şunları söyledi: "Günlük yaşamda ihtiyaç duyduğumuz bütün teknolojilerin geliştirildiği alan olan makine imalat sektöründe üretim ve hizmetlerde kullanılan makinelerin, yatırımcı ve makine imalatçısı ile birlikte geliştirilmesinin, teknolojinin yerlileşmesi ve millileşmesi için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Devletin büyük işletmelerle KOBİ'ler arasındaki teknoloji odaklı işbirliği projelerini desteklemesinin gerekçesi, sanayimizin yabancı teknolojiye bağımlılığını azaltmaktır."Karavelioğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bizim yıllardır söylediğimizi şimdi ABD'de söylüyorlar. "Amerika'da üretilmiş makina al. Amerikan işçisinin ürettiği makinayı kullan" diyor kampanyalar. Teknoloji geliştirmenin beka sorunu olduğunu nihayet anlıyor halklar. Teşebbüs hürriyeti içinde elbette istediğin yatırımı yapmak, istediğin malı almak vardır. Ama kamu kaynağı kullanacak isen, öz kaynakları ile yatırım yapanlar kadar serbest olman da bir eşitsizliktir. Devletin yapacağı önemli hizmetlerden biri, teşvik mekanizmasını yerli teknolojiye destek olacak yatırımlar için kullanmaktır. Bunu biran evvel hayata geçirmek gerekir; korumacı politikaların 15-20 yıl dünyaya egemen olacağı konuşuluyor.Yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla toplam makine ihracatı 12,4 milyara yükseldi, en büyük üç pazar Almanya, ABD ve İngiltere. Almanya'nın Türkiye'den ithal ettiği makinelerin değeri 1,8 milyar doları aştı. ABD ve İngiltere'ye yapılan ihracatın yüzde 22'nin üzerinde büyüdüğü bu dönemde en fazla artış yaşanan ülkelerden biri Rusya oldu. Yılın ilk 9 ayında Rusya'ya gerçekleşen makine ihracatı yüzde 43 artarak 300 milyon doları aştı. Rusya'ya en fazla ihraç edilen mal grubu takım tezgahı olurken, bunu sırasıyla inşaat ve madencilikte kullanılan makineler ile pompa ve kompresörler takip etti.