Milli teknoloji ihracat için önemli

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), sanayi ürünlerinin yerlileştirilmesine daha fazla katkı sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantı gerçekleştirdi. İSTKA Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Günümüz dünyasında ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada güçlü ve bağımsız olabilmenin yolu, milli teknolojisini tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke olmaktan geçiyor" dedi. Toplantıya üniversite ve teknopark temsilciler, teknopark temsilcileri, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü'nden katılım sağlandı. Toplantıda 11 maddeden oluşan; finansmana erişimde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki alt yapı, ulusal ve uluslararası pazarlara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik konuları ele alındı. Toplantıda söz alan katılımcılar sorun ve çözüm önerilerini dile getirdi. Toplantıdan çıkan görüş ve öneriler rapor olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulacak.Rekabet içinde kalabilmek, orta gelir tuzağını aşabilmek için sanayinin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Bahçıvan, "Bunu yaparken eğitimi ve yetişmiş nitelikli iş gücünü de unutmamak ve eş güdümlü olarak yazılım, bilişim teknolojileri, siber güvenlik, robotik, veri analizi ve mekatronik gibi ihtiyaç duyulan yeni meslek alanlarında nitelikli iş gücünü de yetiştirmemiz gerekiyor. Her şeyden önce bağımsız bir ülke için milli savunmanın arka planında yer alan sanayii ve teknoloji altyapısının da yerli ve milli kaynaklardan karşılanması hayati bir koşuldur" dedi.Son dönemde bu vizyon doğrultusunda umut verici ve olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Bahçıvan, "Bu gelişmelerin odağında sadece savunma sanayi değil; katma değeri yüksek tüm diğer sektörlerde, yurtiçi sanayinin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracattaki payının artırılması çok önemli" diye konuştu. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, kaynakların kısıldığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Bahçıvan, bu noktada üretim ve ihracat kavramlarının, gerekli olan kıt döviz kaynaklarını sağlamada, cari açığı kapatmakta ve bir ülkenin ekonomik büyüme sürecinde en kritik hususlardan biri olduğunu dile getirdi. Bahçıvan, şunları söyledi: "Bu çerçevede, imalat sanayinin gelişiminin hızlandırılması ve katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerin üretim ve ihracat içerisindeki payının artırılması gerekmektedir. Bu ürünler Ar-Ge ve tasarım aşamasından itibaren yerli kaynaklar ile geliştirilmeli ve üretilmelidir. Yerli üretim adına kaydedilecek ilerlemeler sadece ithalatı azaltmak ile kalmayacak, ihracat açısından da ülkemize ve firmalarımıza büyük katkılar sağlayacaktır."