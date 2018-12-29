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turizmde patlama yapabilir

Giriş Tarihi: 29.12.2018
Türkiye turizmde patlama yapabilir
Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI, Türkiye'ye seyahatlerde bu yıl patlama yaşanacağını tahmin ediyor. Şirketin Almanya bölümü başkanı Marek Andryszak, Funke Medya Grubu'na verdiği demeçte zayıf geçen son birkaç yılın ardından Türkiye'ye seyahatlerde büyük artış beklediklerini kaydetti. Andryszak, "Bu şekilde devam ederse Türkiye için tüm zamanların en iyi yılını yaşamaya çok yaklaşmış olacağız" diye konuştu. Andryszak, Türkiye'de kişi başına haftalık 1.000 euroya turistlerin çok yüksek kaliteli oda, yiyecek- içecek ve hizmet satın alabildiğini kaydetti. Öte yandan, Turizm Bakanlığı 11 aylık verileri açıkladı. Turist sayısı kasımda yüzde 18.97 arttı. Türkiye, 11 ayda 2017'ye göre turist sayısı yüzde 22.25 artışla 37.5 milyona çıktı.
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Türkiye turizmde patlama yapabilir
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