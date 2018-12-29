Vergi indirimiyle satışlar % 10 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Kasımda başlayan ÖTV ve KDV indirimleri, 31 Aralık'ta bitiyor. İki ayda satışlar yüzde 5-10 arasında arttı. Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv sektörü temsilcileri indirimlerin uzatılmasını istiyor.Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı aynı zamanda Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, 2 ay süren KDV indiriminin sektörün büyüme ivmesine katkıda bulunduğunu belirterek, "İlk 9 ayda sektörümüzde yüzde 10.4 küçülme meydana gelmişti. Kasımdaki KDV indirimiyle sektör hareketlendi. Nefes aldık" dedi. Mobilya Sanayi İşadamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan ise indirimin satışlara yüzde 10 katkı sağladığını kaydetti. Bunun artıya çevrilebilmesi için KDV'nin kalıcı olması gerektiğini vurgulayan Gürcan, "Önceki KDV indirimi satışlarımıza yüzde 35'lik artış sağlamıştı" dedi.Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise, vergi teşviki ile indirim oranlarının yükseldiğini, bu şekilde perakende satışlarının çift haneli arttığını söyledi. ÖTV teşvikinin etkisi ile kasımda pazardaki satışların ekimin üzerinde gerçekleştiğini dile getiren Dinçer, "Kasımda pazar satış adetleri ekime göre yaklaşık yüzde 5 arttı" diye konuştu. Züccaciyeciler Derneği Başkanı İsmail Erdoğan, KDV indirimleri ve ÖTV muafiyetiyle sektörün genel büyüklüğünün 11.5 milyar doları bulabileceğini ifade etti. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce, durma noktasına gelen otomotiv sektörünün devletin katkısıyla satışlarını arttırdığını belirterek, "Otomotivde satışlar 20 bin adetlere kadar düşmüştü. Vergi indirimleriyle satışlar 60 bin adetlere yaklaşık 2.5-3 katına kadar çıktı" dedi.