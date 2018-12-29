Yeni havalimanına taşınma 3 Mart’ta

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DevletHava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt'un imzalarıyla ilgili paydaşlara, İstanbul Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin yazılı bir bilgilendirme metni gönderildi. Kademeli olarak gerçekleştirilecek taşınma sürecinin, 3 Mart 2019'da sonuçlanacağı belirtildi. Açıklamada, mevcut meteorolojik bilgiler ışığında büyük taşınmanın gerçekleştirileceği tarihlerde olumsuz hava şartları, taşınma güzergâhının trafiğe kapatılması nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanabileceği, ayrıca taşınma kapsamında tescili bulunmayan 700 civarındaki (plakasız) aracın geçici tescil işlemlerinin yetiştirilmesinde güçlüklerle karşılaşılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.