BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan, geçtiğimiz yıl otomotiv, tekstil ve makine ürünlerinde 194 ülkeye yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Bursa, katma değeri yüksek ürünler üreten, yüksek teknolojiye dayalı sanayiye yöneldi. Bu amaçla Türkiye'nin ilk teknoloji organize sanayi bölgesi 85 bin dönüm alan üzerine projelendirilirken, Türkiye'nin ve dünyanın önemli teknoloji firmaları Bursa'da üretim yapmaya hazırlanıyor. Fiber optik dijital altyapıya sahip teknoloji organize sanayi bölgesi ile Bursa katma değeri yüksek, teknoloji üreten bir kent haline gelmeye hazırlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi de rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında kent ekonomisine artı değer sağlayan projeleri bir bir hayata geçiriyor.Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2018'in küresel likidite koşullarının daralması ve gelişmekte olan ülkelere yönelik risk algısının bozulmasıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu ülke ekonomileri için zorlu bir yıl olduğunu belirtti. Göktaş, döviz kurlarındaki anormal dalgalanmanın enflasyon ve faizlerin artmasına, ülke büyümesinin yavaşlamasına, şirketlerin iç ve dış finansmana erişim kapasitesinin daralmasına neden olduğunu söyledi. 2019'da ise tüm bu zorlu koşullara rağmen dengelenme süreci yaşanacağına dikkat çeken Göktaş, "Ülke ekonomisi için hükümetimizin, 'dengelenme, disiplin, değişim' temasıyla oluşturduğu program çerçevesinde 2019 dengelenme yılı olacak. Bu doğrultuda ivedilik ve kararlılıkla atılmaya başlanan adımların olumlu etkisini 2018'in son çeyreği itibarıyla ekonomimizde tecrübe ettik" diye konuştu.Para politikalarında alınan önlemler, bunların mali politikalarca desteklenmesi ve Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nın da etkisiyle enflasyon rakamlarının kasım ayı itibarıyla yüzde 21.62 seviyelerine gerilediğini vurgulayan Göktaş, uygulanan politikaların devamlılığı ve küresel koşulların elverişliliği ile 2019'da hedeflenen enflasyon rakamının yüzde 15.9 seviyelerine düşeceğini söyledi. Dengelenme sürecinde ihracat oranlarındaki artış ve turizm sektöründe yapılan dönüşümlerle cari açığın 2019'da 40 milyar doların altına inmesini öngördüklerini ifade eden Göktaş, "Fed'in 2019'da iki kez faiz artırımı yapılacağının gündeme gelmesi, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmasına sebep olacak. Bu durum gelişmekte olan ülkelere yönelik risk iştahının artmasına olanak tanıyacak. Türkiye için doların değer artışının durması ihracattaki kârlılığı artıracak, dış borçların yükünü azaltacak" dedi.Türkiye'de akıllı telefon kullanımının yüzde 77'lere ulaştığını ve müşterilere ulaşmanın en kısa yolunun mobil bankacılık kanalları olduğunu belirten Göktaş, şunları söyledi: "Alışveriş, yemek siparişi, otel rezervasyonu gibi birçok işlemini dijital kanallardan yapan müşteri kitlesine, mevcut bankacılık yöntemleriyle hizmet vermek artık yeterli değil. Bu nedenle 2019'da da dijital ana odaklarımızdan biri olacak. Dijital kanallarımızdan vereceğimiz ürün ve hizmetlerimizi artırmakla birlikte halihazırda üzerinde çalıştığımız biyometrik doğrulama, mobil cüzdan, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri, katma değerli servisler halinde müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde dijital inovasyon çalışmalarımıza ivme kazandırmayı planlıyoruz."2018'in üçüncü çeyreğinde 18.6 milyarlık aktif büyüklüğüne ulaştıklarını söyleyen Göktaş, faalyitleri ile ilgili şu bilgileri verdi: "223.2 milyon TL net kâr elde ettik. Özkaynaklarımız 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti, sermaye yeterlilik oranımız ise yüzde 16.13 olarak kaydedildi. Bankaların şube kapatmalarına şahit olduğumuz bir dönemde, 89 şubeye ulaşarak ülkenin büyük bir kısmına erişir hale geldik. Yılsonunda 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 100 çalışana ulaşmayı hedefliyoruz."Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik yatırımlara devam edeceklerini vurgulayan Göktaş, maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam devam edeceklerini söyledi. Bireysel müşteri sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Göktaş, "2019'da şube sayımızı 100'ün üzerine çıkaraceğız. Geliştireceğimiz yeni teknolojileri yaymak adına yeni işbirlikleri kuracağız" diye konuştu.