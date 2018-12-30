2019’da Türkiye’nin ikinci çıkışı başlayacak

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Türkiye'de 2018 yılı içinde meydana gelen olumsuz ekonomik gelişmelerin etkisini kaybedeceğine inandığını belirten Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, hükümet tarafından açıklanan programa bağlı kalınmasıyla gelecek yılın ağustos ayından itibaren düzelmenin yaşanacağına dikkat çekti.Hamdi Akın, "Ben ağustos ayından itibaren herkesin gelecek 1-2 yılı satın alacağına, parasal hareketlenmenin ve yatırımların başlayacağına, yabancı yatırımcının geç kalmadan Türkiye'nin bu ikinci çıkışından pay almak için ağustostan itibaren Türkiye'ye geleceğine kesin gözüyle bakıyorum" diye konuştu.2018 yılını da değerlendiren Hamdi Akın, haziran ayından itibaren dövizde yaşanan bozulmanın her kesimi ciddi anlamda etkilediğini, ardı ardına tedbirlerin uygulamaya konulduğuna dikkat çekti. Akın, orta ve alt gelir grubunun bu duruma göre pozisyon aldığını, konut satışlarının yavaşladığını ve döviz fiyatının artması ile birlikte üretici ve tüketici arasındaki ilişkinin bozulduğunu da kaydetti.Akın, "Bunların tekrar geriye geliyor olması, döviz fiyatlarının düzgün bir şekilde artmadan bir yere oturmasıyla tahmin ediyorum ki kısa süre içerisinde üretici ile tüketici arasındaki denge kurulur ve böylelikle ekonomi tekrar canlanır. Büyüme başlar. 2018 hatırlanmak istenmeyecek bir yıl olarak geride kalsın, 2019'da yeni ufuklara yelken açalım diyorum" ifadelerini kullandı.2019 yılına yönelik ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Hamdi Akın, "Açıklanan ekonomik programın gevşetilmeden, tamamen arkasında durulursa, ben 7-8'nci aydan itibaren yatırımcılara güven geleceğini, hem içerdeki, hem de dışardaki yatırımcıların bu Hükümetin programın arkasında durduğunu görürse yatırımlarına tekrar devam edip, ondan sonraki yılları satın alacağına inanıyorum" diye konuştu.Hükümetin gelecek 2 yıl boyunca uygulanacak Yeni Ekonomi Programı dahilinde sıkı bir duruş ve enflasyonu yükseltmeme iradesi olduğuna dikkat çeken Akın, sözlerine şöyle devam etti: "Bu duruş devam ettiği zaman, bizler bu duruşu görüp çok daha hevesle, istekle ve bizim bankalarımızla birlikte yeniden yatırıma hevesle devam edeceğimizi göreceksiniz. Bu ağustos ayından itibaren görünür. Ama bu duruş bozulursa bütün her şey ertelenir. Yeni programlara ihtiyaç duyulur. Ben ağustos ayından itibaren herkesin gelecek 1-2 yılı satın alacağına, parasal hareketlenmenin ve yatırımların başlayacağına, yabancı yatırımcının geç kalmadan Türkiye'nin bu ikinci çıkışından pay almak için ağustostan itibaren Türkiye'ye geleceğine kesin gözüyle bakıyorum."Akfen Holding olarak Türkiye'nin geleceğine duydukları güveni art arda hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koyduklarını anlatan Hamdi Akın, 2018 yılında daha önce söz verdikleri gibi farklı alanlarda hayata geçirdikleri 5.6 milyar TL'lik yatırımla 4 bin 59 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Akın, Akfen Holding olarak yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.