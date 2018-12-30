2023 hedeflerini 2019’da yakalarız

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Turizm sektörünün yeniden şaha kalktığını belirten İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, "2018 yılı ülkemiz ve İstanbul turizmi açısından çok verimli geçti. Çok iyi veriler yakaladık. Bu yılın hedeflerini ilk 10 ayda gerçekleştirdik. Ziyaretçi sayısı açısından 40 milyonun üzerine çıkmayı başardık. Kıtaları ve medeniyetleri birleştiren şehir İstanbul, turizmde yeniden şaha kalktı. En çok ziyaret edilen şehir sıralamalarında Avrupa'da üçüncü, dünyada 12'inci oldu" dedi.Yüksek talebin 2019'da da devam edeceğini vurgulayan Korkmaz, "Özellikle İngiltere pazarından çok umutluyuz. Bretix kararının ardından İngilizlerin tatil için tercih ettiği ilk destinasyonun Türkiye olacağı belirtiliyor. Rezervasyonlarda ciddi bir artış var. Bunun yanı sıra Rusya'nın ilgisi hâlâ çok yüksek. Yapılan araştırmada Rusya'da tatil için internet kullanıcılarının en çok arama yaptığı ülke sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alıyor" diye konuştu.İstanbul Havalimanı'nın da turizmin büyümesinde ciddi katkı sağlayacağını vurgulayan Korkmaz, 2019'un turizmde yeni rekorlara gebe olduğunu ifade etti. Korkmaz, "2023 yılı için 50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri hedefi belirlenmişti. Bu rakamlar daha da yukarı çıkar. Çünkü zaten biz 2023 hedeflerine 2019'da çok yaklaşmış olacağız. Belki de yakalarız" şeklinde konuştu. Turizmde çeşitlendirmeyi artırarak üst gelir grubuna hitap edecek kongre, sağlık, inanç turizmi gibi alanların daha da geliştirilmesi gerektiğini anlatan Korkmaz, "Geleneksel turizm anlayışına birkaç çeşitlilik eklediğimizde geliri iki kat artırarak 100 milyar dolara çıkarabiliriz" dedi.Dünyada turizm çeşitliliği açısından Türkiye'nin alternatifsiz tek ülke durumunda olduğunu belirten Korkmaz, bu çeşitliliği iyi kullanıp, pazardan daha çok pay alınması gerektiğini ifade etti. Korkmaz, "İstanbul Turizm Derneği olarak da kıtaları ve medeniyetleri birleştiren şehir İstanbul'un tanıtımı pazarlanması ve tercih edilen ilk destinasyon olması için çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. 2019'da da bunu aralıksız sürdüreceğiz" dedi.