2023’te hedef ihracatı yüzde 100 artırmak

BUGÜN NELER OLDU

36 yıldır Avrupa standartlarında suni mermer, granit ve beton prekast ürünleri hayata geçiren Özkul Beton, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarından 10'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirket 2023 hedefleri doğrultusunda ihracat hacmini yüzde 100 artırmayı hedefliyor. Tam otomasyon 7 üretim tesisiyle toplamda 100 bin metrekare alanda 600'den fazla ürün çeşidi üreten Özkul Beton, 2053 yılına kadar tüm kıtalara ihracat yapmayı amaçlıyor. 2019 yılı itibarıyla ürün gamına beton blok, modüler beton blok ve prekast çevre duvarı üretimini de ekleyecek olan şirket, altyapı ve yol çalışmaları, köprüler, istinat duvarları ve depolar gibi pek çok kullanım alanlarının yanı sıra özellikle yüksek güvenlikli bölgeler ve askeri alanların güvenliği için de çözüm sağlayacak.