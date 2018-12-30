Açıklanan planlar başarılı sonuçlar verdi

BUGÜN NELER OLDU

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, hükümetin açıkladığı 'İlk 100 Günlük Eylem Planı'nın başarılı sonuçlar verdiğini, 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'yla da bu başarının devamının geleceğine inandıklarını dile getirdi. Polat, Türkiye'nin 2018'de yaşadığı sıkıntıların hem ekonomik hem siyasi temeli olduğunu, bu ikisinin de aynı derecede önem taşıdığını söyledi.Ülkeler arasındaki güç çekişmelerinden doğan sorunların üstesinden bugüne kadar gelindiğini vurgulayan Polat, "Bundan sonra da geleceğiz. En ufak bir tereddüdüm yok. Önemli olan bu süreyi mümkün olduğu kadar kısaltıp, hem halkımızın hem şirketlerimizin az zararla atlatmasını sağlamak ki o yola girdik diye görüyorum" dedi. Gelecek yıl Türkiye'nin muhakkak bir büyüme elde edeceğini, bir daralma beklemediğini belirten Polat, gelişmekte olan ülkelerde büyümenin etkisinin hissedilmesi için yıllık yüzde 6'lık rakamın gerçekleşmesi gerektiğini anlattı. Polat, şu anda 2019 büyümesi için piyasa konsensüsünün yüzde 2-3 bandında oluştuğunu aktararak, "Bu büyüme bize yeterli değil ama tabii 2019'da taşların yerine oturması için böyle fedakarlık yapılıyorsa, o zaman yüzde 2-3 uygun. Yeter ki sistem yerine otursun" dedi. Polat, bankaların reel sektöre daha fazla destek olması gerektiğini de iletti.