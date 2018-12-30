Antalya 11 ayda rekor kırdı

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu geçen 2016-2017 yıllarının ardından 2018'de yeni bir başarı hikâyesi yazan turizm sektörü, 2018'de yeniden şaha kalktı. Türkiye turizminin en önde gelen şehirlerinden Antalya ise 11 ayda ağırladığı 12.5 milyon yabancı turist sayısıyla tüm zamanların rekorunu kırdı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, yabancı turistte yaşanan talep kaymasının 2018'de dönüş eğilimine geçtiğini belirterek, "2018'de artış olacağını öngörüyorduk, özellikle İngiltere pazarı tahminlerimizin üzerinde arttı. Antalya'da 2018'da öngördüğümüz rakamlar gerçekleşti. Özellikle İngiltere ve Polonya pazarı 2018'de şimdiye kadar en yüksek rakamlara ulaştı" dedi.Avrupa ülkelerinden son yıllarda yaşanan kaybın 2018'de son bulduğunu vurgulayan Yağcı, 2019'da yükselişin devam edeceğini ifade etti. Yağcı, "Özellikle Rusya ve Almanya en büyük paya sahip iki ana pazarımız. Her iki ülkeden de 2018 yılında ciddi çıkışlar yakalandı. Almanya'dan son yıllarda süregelen daralma, yılı yakalanan yüzde 37'lik artışla yeniden yükselişe geçti. Gelen ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla yüzde 30 artarak, ilk 11 ayda Antalya 12.5 milyon yabancı turist sayısına ulaştı. Bu oranla en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştığımız 2014 yılının rekoru da aşılmış oldu" diye konuştu.2023 yılı için belirlenen turist ve gelir hedefine ulaşmak için pazar ve ürün çeşitliliğine ihtiyaç olduğunu aktaran Yağcı, "2018 yılında iyileşme sürecimizi tamamlıyoruz. Önümüzdeki 5 senede turist sayımızı ve gelirlerimizi artırmalıyız. Bunun içinde pazarlarımızın çeşitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle Antalya'nın üçüncü bir kaynak pazara ihtiyacı var. Bunun için de en büyük aday İngiltere. Antalya'da 1 milyon İngiliz turist ağırlayabiliriz" dedi.2018'de turist sayısında ciddi bir büyüme yakalandığını belirten Yağcı, hem gelir hem de kişi sayısı bakımından asıl büyümenin 2019 ve 2020'de yakalanacağını vurguladı. "Şu ana kadar alınan rezervasyon sayıları özellikle Avrupa ülkelerinden yükselişin devam edeceğini gösteriyor" diyen Yağcı, diğer ana pazar Rusya'dan gelen verilerin de pozitif olduğunu kaydetti. Yağcı, sözlerine şöyle devam etti: "Dünyada turist harcaması ortalama bin dolar, Türkiye'ye gelen turist harcamasının da kişi başı an az bin dolar olması gerekiyor. Biz 2014 yılında kişi başı 850 dolar ortalamaya gelmiştik, iyi bir rakam yakalamıştık. 2016 krizi ve sonrasında fiyatlarda ciddi anlamda ödün verildi ama biz bu süreci aşmış durumdayız. 2019 yılından itibaren bizim kişi başı bin dolara yaklaşacak ortalamayı hedeflememiz lazım. Mevsimsel turizm hareketlerinin tüm yıla yayılması yönünde, fuar, sağlık, spor, kongre turizmini destekleyecek yan ürünlerin yapım ve tanıtımına çok önem verilmeli."