ASKON olarak 2023 hedeflerine kilitlendik

BUGÜN NELER OLDU

ASKON Başkanı Orhan Aydın, 2023'te Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutlayarak, ülke olarak bir asrı devirmiş olacağımızı belirterek, "Türkiye bu bir asır içinde toplumsal, siyasi, iktidar yapıları ve sistemleri üzerinde etkiye sebebiyet vermiş birçok olayı büyük sancılar yaşayarak atlatabilmeyi başardı. Bu nedenle bugünleri değerlendirirken, dünü asla unutmamak gerekmektedir" dedi.Bu bir asırlık zaman dilimi içinde, ihtilaller, muhtıralar, savaşlar, anarşi, FETÖ belası, 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi birçok badirelerin atlatıldığını belirten Aydın, "Bugün 2023'e doğru dünden daha dirayetli ve daha da büyük bir Türkiye'yi görmekteyiz. Türkiye son dönemlerde bu gücünün farkına varabilmeyi başardı. Bu güçten hareketle birçok noktada yerlileşme hamleleriyle birlikte, dünyada da söz sahibi olabilen ülkeler arasına girdi" diye konuştu. Aydın şöyle devam etti: "Dünya'nın en büyük ekonomi sıralamasında ilk 10'a girmeyi başaracağız. ASKON olarak özellikle katma değeri yüksek, ekonomimize katkı sağlayacak sektörler üzerinde faaliyetlerde bulunduk. Türkiye'nin yerli Alibabası olarak nitelendirilebilecek Turkish Business Platform adlı e-ihracat sitemizi devreye soktuk. Bu proje ile birlikte 500 milyar dolarlık ihracat hedefine bir nebze olsun katkıda bulunmayı amaçladık. 2019'da bizi yoğun bir tempo bekliyor. Mevcut iş akışımız ve programlarımızın dışında Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlemiş olduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine kitlendik. Bu bağlamda bu vizyonun idraki ile çalışmalarımızı yürüteceğiz. Dünya Devleti Türkiye Cumhuriyeti hedefiyle, yüksek teknolojili üretim, istihdama katkı, ihracatta artışa öncelik vereceğiz."