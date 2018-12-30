Bir işçide 281 TL cepte

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam teşvikiyle işverenlerin cebinde işçi başına 281 TL kalacak. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan 51 il ve 2 ilçede (Bozcaada ve Gökçeada) üretim ve istihdamı artırmak için verilen bölgesel istihdam teşviki 2019 yılında da devam edecek. Bu bölgelerdeki işverenler, 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşvikinden yararlanacak. Asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882.6 TL yerine 601.2 TL sosyal güvenlik primi ödeyecekler.



6 MİLYARLIK KATKI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı bir açıklama yaparak, 6 puanlık sosyal güvenlik prim indiriminin işverenlere katkısını anlattı. Ocak 2013'ten itibaren sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak belirlenen 51 il ve 2 ilçede 5 puanlık prim teşvikine ek olarak 6 puanlık bölgesel istihdam prim teşviki verildiğini hatırlatan Selçuk, "Şubat 2016'dan itibaren teşvikten faydalanabilmek için en az 10 sigortalı çalıştırma şartını kaldırarak, 1 ila 9 sigortalı çalıştıran işverenlerimizi de teşvikin kapsamına aldık. Böylece bu bölgelerdeki tüm işverenlerimizi 6 puanlık prim indiriminden yararlanabilir hale getirdik" dedi. Bakan Selçuk, 6 puanlık ilave prim teşvikinden aylık ortalama 246 bin işyeri ile 1.4 milyon sigortalının yararlandığını ve teşvikle işverenlere 6 milyar liraya yakın katkı sağladıklarını ifade etti.



882 YERİNE 601 TL

Selçuk, işverenleri 2019'da asgari ücretten istihdam ettikleri bir sigortalı için 5 puanlık prim indiriminden 127.9 TL, 6 puanlık prim indiriminden 153.5 TL olmak üzere toplam 281.4 TL prim indiriminden faydalandırdıklarını söyledi. Selçuk, "Böylece söz konusu işverenlerimiz, asgari ücret üzerinden çalıştırdıkları bir sigortalı için 882.6 TL yerine 601.2 TL sosyal güvenlik primi ödeyecek" dedi.

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