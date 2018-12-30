Çıtayı daha yükseğe çıkaracağız

BUGÜN NELER OLDU

2018'de ciroda yüzde 25, kişi sayısında yüzde 15 büyüyen Jolly Tur, 2019 için hedef büyüttü. Gelecek yıl ciroda yüzde 35 büyüme hedeflediklerini anlatan Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "2019, Jolly olarak yenilenerek büyüme hedeflerimizi daha da yükseğe çıkarmayı amaçladığımız bir yıl olacak. 4 seneyi aşkın süredir yatırım yaptığımız teknolojik altyapımız devreye girdi. Bunun paralelinde, tüketicilerimizin de seçimiyle çok daha dinamik ve modern olan yeni marka logomuza geçiş yaptık. Bu sene her anlamda Jolly için yeniliklerin yılı olacak" dedi. Jolly Tur'un dünyanın en önemli fonlarından Goldman Sachs ile ortaklık yaptığını hatırlatan Vardar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ortaklık sadece bizim için değil Türkiye için de çok önemli. Özellikle Türkiye'nin bu geçiş döneminde, dünyanın en büyük fonunun bir Türk seyahat acentesine ortak olması ülke turizmi açısından da çok önemli."Jolly Tur'un 2023 hedeflerinden hiçbir zaman geri adım atmadığını anlatan Vardar, "2019 yılının 2023 yılı hedeflerimizi daha net görebilmemiz için çok önemli bir sene olacağını düşünüyorum" dedi. Bu kapsamda yeni teknoloji yatırımlarının hayata geçmesine paralel şirket içinde yeni kanallar oluşturduklarını anlatan Vardar, "Özellikle uçak biletleri, şehir otelciliği ve resort oteller anlamında büyüme hedefliyoruz. O yüzden de yeni arkadaşlarımız kadroya dahil olacak. İstihdama devam ediyoruz ki büyüme hedeflerine ulaşabilelim" ifadelerini kullandı.Son 5 senedir teknolojiye ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Vardar, şunları anlattı: "İş gücümüzün belirli bir kısmını bu konuya harcadık. Bu önümüzdeki yıllara daha rahat bakabilmemiz için çok önemliydi. 10 yıllık planlamasını ve programlanmasını bu anlamda yaptık. Kısa, orta ve uzun vadede yapacağımız yeniliklerle ilgili çalışmalarımızın önemli bir bölümünü bitirdik. Jolly markası yakın gelecekte uluslararası arenada boy gösterecek."