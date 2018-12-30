Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz

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Dünya ekonomisinin dış ticaret süreçlerinde korumacı politikaların ve son dönemde yeniden yükselişe geçen uluslararası gerilimlerin artan etkisinde zorlu bir yılı geride bıraktığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Cumhuriyet tarihimizin ekonomik anlamda en güçlü dönemini yaşayan Türkiye ekonomisi de tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik dalgalanma sürecini en az hasarla atlamayı başarmıştır" dedi.Kararlılıkla hayata geçen yapısal önlemlerin ve ekonomi yönetiminin güçlü koordinasyona dayalı anlayışının, dışsal sebeplerden kaynaklı dalgalanmaların etkisini en aza indirdiğini ifade eden Arslan, "Kontrol ve disiplin kavramlarının önemini artırdığı bu dönemde, bankacılık sektörünün rolü daha da artmıştır. Sektörümüz müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine hızlı yanıt verebilme noktasında güçlü bir duruş sergilemiştir" diye konuştu."Halkın bankası Halkbank olarak biz de, 80. kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız bu yılı, yüz yüze bankacılık anlayışıyla sahada geçirdik" diyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yıl Üreten Türkiye Buluşmalarıyla başladığımız reel sektör temaslarımız, Ramazan Buluşmalarıyla devam etti. Bu etkinlikler kapsamında 13 ilde 10 binin üzerinde paydaşımızla bir araya geldik. Reel sektörün en güçlü destekçisi olmayı sürdürdüğümüz bu dönemde Organize Sanayi Bölgeleri'nde düzenlediğimiz Ortak Akıl toplantılarıyla da imalatçı firmaların ihtiyaçlarına kulak verdi." Bu yıl bankacılık sektöründe, Paraf Esnaf Kart ile bir ilke imza attıklarını aktaran Arslan, firmaların işletme ve yatırım giderlerini kolayca karşılayabilmesine destek olduklarını kaydetti.Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK) Tebliği ve Teminatlı Menkul Kıymetler (TMK) Tebliği'nde değişiklik yapılmasına dair düzenlemesiyle yatırım aracı alternatiflerinin de çeşitlendiğine dikkat çeken Arslan, "Ülke ekonomisinin finansman ihtiyacını karşılamak için önemli bir adım olan bu düzenleme, yatırımcıların üstlendiği riskleri aşağı çekerken, borçlanma maliyetlerimizin azalmasını sağlayarak sermaye piyasalarından fon sağlayabilme kabiliyetimizi de artırdı" diye konuştu. Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Müşterilerimizin ihtiyaç duydukları hizmeti Halkbank'ta bulduğu 2018 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüğümüzü 387.3 milyar TL'ye taşıdık. Bankamızın, toplam mevduatı aynı dönemde 2017 sonuna göre yüzde 23.8 artışla 239.2 milyar TL'ye yükseldi. Bankamızın üçüncü çeyrek sonunda toplam kredileri 350.3 milyar TL'ye ulaştı."Arslan, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de şu şekilde açıkladı: "Verimli kaynak kullanımı ve finansman çeşitliliğine dayalı bankacılık anlayışını kendimize hedef olarak belirlediğimiz yeni yılda da ülkemizde sanayinin gelişmesi, ihracatın artırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen ihracata dayalı büyüme hedefi kapsamında yatırımların devam etmesi ve reel sektörün finansman ihtiyaçlarının karşılanması için gereken adımları atacağız. 19 bini aşan çalışanımız ve 982 şubemizle var gücümüzle çalışarak, ekonomimize değer katmayı sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki ülkemiz Halkbank'ın da desteğiyle ihracatta ve turizmde rekorlar yılı olan 2018'deki başarısını 2019 yılında da devam ettirecektir."