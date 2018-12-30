Demiryollarında itibar seferberliği

BUGÜN NELER OLDU

6 ayarayla yaşanan iki tren faciası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Tüm demiryolu hatlarında A'dan Z'ye yenileme yapılacak. Bu kapsamda Ankara'daki kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonuyla merkez istasyon arasındaki hat, hızlı tren seferlerine kapatıldı. Sinyalli hat uzunluğu artırılacak. Trafik güvenliğinin artırılması için karayolu ile demiryolunun kesiştiği hemzemin geçit sayısını 4.520'den 2.909'a düşüren bakanlık, mevcut hemzemin geçitlerde bin 45 adedi kontrollü hale getirdi. 198 hemzemin geçitle ilgili çalışmalar da hızlandı.2003'ten bugüne kadar demiryolu sektörüne 91.4 milyar liralık yatırım yapan hükümet, 2.505 km olan sinyalli hat uzunluğunu 5.534 km'ye; 2.122 km olan elektrikli hat uzunluğunu ise 5.056 km'ye yükseltti. Sinyalli hat uzunluğunun daha da artırılması planlanıyor. Türkiye yüksek hızlı demiryolu hattına sahip dünyada 8, Avrupa'da ise 6'ncı ülke konumuna yükseldi. Türkiye'nin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde Doğu-Batı ve Kuzey- Güney ekseninde çift hatlı demiryolu koridorunu oluşturma hedefinden hareketle bin 213 km olan yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hattı 12.915 km'ye, 11.497 km konvansiyonel demiryolu hattının ise 12.293 km'ye yükseltilmesi böylece 2023 yılında toplam 25.208 km demiryolu uzunluğuna ulaşılması hedefleniyor.Ankara'da 9 kişinin öldüğü 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren kazasının ardından, kazanın yaşandığı Marşandiz istasyonuyla Ankara merkez istasyon arasındaki hat, dün itibarıyla seferlere kapatıldı. Hızlı tren seferleri bir ay boyunca, Ulus YHT Garı yerine Marşandiz istasyonundan bir önceki istasyon olan Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak.