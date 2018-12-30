Dolar fiyatları bugün ne kadar? Güncel piyasalarda kur dolar euro alış satış fiyatı...

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni yılın gelmesine sayılı saatler kala birçok vatandaş piyasaların vereceği tepkiyi merak ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda Türkiye ekonomisi üzerine gerçekleştirilmeye çalışılan operasyonlar bertaraf edilmiş ve piyasalar normalleşmemişti. Uzmanlar ve analistler kur ile ilgili tahminlerde bulunmaya devam ediyorlar. Konuyla ilgili genel kanı ise doların bu sene 5.50'nin altında tamamlaması durumunda yeni yılda 5'in altına düşeceği yönündeydi. Görünen o ki uzmanların tahmini gerçekleşiyor ve yeni yılda dolar ciddi seviyede düşüşler yaşayacak. Özellikle bu dönemde ekonomi üzerine atılan adımlar bu konuda büyük pay oynadı. Enflasyon ile Topyekun Mücadele kapsamında Türk lirası değer kazanmaya devam ediyor. Peki güncel piyasalarda dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte merakla araştırılan o konnular ve euro dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?



DOLAR BUGÜN NE KADAR?

'Dolar bugün ne kadar?' sorusu vatandaşlar tarafından sık aratılan konular arasında geliyor. Uzmanların yeni yıl tahmini olarak doların 5'in altına düşmesi kaçınılmaz olarak görülüyor. Birçok analist doların yıl sonuna kadar 5.50'nin altında kalması durumunda yeni yılda 5'in altını göreceğini ön görüyordu. Şuan da 5.27 civarında seyreden dolar, bu tahminlere göre yıl sonunda 5'in altını görebilecek.

EURO BUGÜN NE KADAR?

Uzmanların dolar için yaptığı tahminlerin hemen hepsi euro içinde geçerli durumda. Uzmanlara göre 6.20'nin altında kalması durumunda yeni yılda 5 ve daha alt seviyelere gerileyecek olan euro şuan da 6.03 civarında seyrediyor.