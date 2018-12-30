Dünyada kazandığımızı Türkiye’ye yatırıyoruz

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Eroğlu Holding olarak 35 yıldır Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya, Türkiye'nin üretici gücü olmaya devam ettiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu "Tarladan toplanan pamuğu yine kendi fabrikalarımızda işleyerek önce ipliğe, sonra kumaşa ve ardından denime dönüştürüyor, global ölçekli markalarımız sayesinde ihracata büyük katkı sağlıyoruz. Buradan edindiğimiz deneyim ve ekonomik getiri ile memleketimizde kaliteli bir yaşam kültürü oluşturmaya yönelik çözümler geliştiriyoruz. Dünyada kazandığımızı, 2023 Türkiye'sinin inşasına yatırıyoruz" dedi.2018 yılında dünya ve Türkiye ekonomisindeki dengesizliklere rağmen büyüme ivmesini sürdüren Eroğlu Holding, yurt dışından elde ettiği gelirle bu yılı 1.2 milyar dolar ciro ile kapatıyor. Eroğlu Holding olarak ilkleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini ve bu doğrultuda yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Nurettin Eroğlu, 2018 yılını şu sözlerle değerlendirdi: "Çokuluslu ülkelerde iş yapıyor olmamızdan ötürü genel olarak dengeli bir büyüme ivmesi gösteriyoruz. Bu seneki yatırımlarımızı daha çok Mısır ve Aksaray'daki tesislerin kapasite artışlarına yönelik gerçekleştirdik. Bu yıl son dönemde odaklandığımız Skyland İstanbul bünyesindeki konsept AVM projemiz Hom Design Center'ın kapılarını açtık. 100 mağazalı bir alışveriş merkezi olarak faaliyete geçirdiğimiz Hom Design Center, karma AVM'den konsept AVM dönemine geçişin simgesi ve aynı zamanda bir ihracat üssü olacak."Eroğlu Holding bünyesinde yer alan markaları Colin's ve Loft gibi, yarattıkları her markayı bir dünya markası haline getirmenin temel hedefleri olduğunu vurgulayan Eroğlu, 2023'e uzanan süreçteki hedeflerine de değindi: "Önümüzdeki dönemde başta Ankara ve İzmir olmak üzere büyük şehirlerimizde açacağımız HOM Design Center'ları bir zincire dönüştürmek hedefindeyiz. Yurtiçi şubelerin ardından yurtdışında da açacağımız HOM Design Center'larla markalaşmamız hızla devam edecek. Mısır ve Aksaray'da üretime yönelik yatırımlarımız sürecek. Ayrıca yeni sektörlere adım atmak üzere 2023'e yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu doğrultuda ilaç ve savunma sanayisini yakından takip ediyoruz."