BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin alınan etkin tedbirler sayesinde, yaz aylarında yaşanan olağanüstü dalgalanma döneminin ardından bir normalizasyon ve toparlanma sürecine girdiğini belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Ekonomide zor günleri artık geride bıraktık" dedi. Ekonomi yönetiminin bu süreci çok iyi yönettiğinin altını çizen Binbaşgil, "Sektörümüz de yakın iletişim ve işbirliği içindeydi. TCMB'nin sıkı para politikası, Yeni Ekonomi Politikası'nın açıklanması ve hızla uygulamaya alınması, jeopolitik anlamdaki pozitif gelişmeler bu sürece olumlu katkıda bulundu. Bankamızın Eylül ayında imzaladığı sendikasyon kredisi de önemli dönüm noktalarından biriydi. Bu işlemle sendikasyon piyasalarına erişim tekrar sağlandı, yurtdışı borçlanmanın önü açıldı. Dolar kuru belli bir süreden sonra işlemimizi takiben 6 TL'nın altına indi. Ardından diğer bankaların başarılı sendikasyon kredilerini izledik. Hazinemizin uzun vadeli ve son derece başarılı Eurobond borçlanmaları da piyasaya daha da fazla güven verdi ve ülkenin yurtdışından borçlanmasında herhangi bir sorunu olmadığı net bir biçimde görüldü. Bu olumlu gelişimlerden sonra da toparlanma süreci hızlandı" dedi."Türkiye'nin geleceğine inanıyoruz" diyen Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: "İleriye ümitle bakıyoruz. Karamsarlığa gerek yok. Genç ve dinamik, potansiyeli ve insan kaynağı çok yüksek bir ülkede yaşıyoruz. Bugün elimizdeki göstergeler de, artık başarılı bir dengenleme sürecine girdiğimize işaret ediyor. Enflasyon düşme trendinde. Yıllık enflasyonun 2019'da daha da gerilemesini bekliyoruz. Dış ticaret dengesi iyileşiyor. Buna bağlı olarak, cari dengemizdeki olumlu seyri de memnuniyetle takip ediyoruz. 2019 yılı sonunda cari işlemler açığımız belirgin ölçüde azalacak. Kurda yaşadığımız aşırı oynaklık önemli ölçüde düştü ve döviz kuru geriledi. Faizler halen yüksek olmasına rağmen düşme trendinde ve 2019'da enflasyonda beklediğimiz gerileme ile daha da gerileyecek. Tüm bu iyileşmeleri sürekli kılacak yapısal önlemlerin üzerinde çalışıldığını biliyoruz, bu çalışmaların doğuracağı olumlu sonuçları da önümüzdeki dönemde hep birlikte yaşarız."Kredi faizlerinin düşüş trendinde olduğunu ifade eden Binbaşgil, "Bu olumlu gelişmeye rağmen faizler hala yüksek. Bunun temel nedeni de bankaların kaynak maliyetlerinin hızla artmış olması. Bugün sanıyorum birçok bankada TL Vadeli mevduat kaynak maliyeti kredi faizlerinin üzerindedir. Bankaların kaynak maliyetlerinin düşmesi gerekir. Böylelikle krediye erişim daha uygun koşullarda olabilecektir. Bankaların da çok arzuladığı daha düşük faiz ortamı aktif kalitesini de olumlu yönde etkileyecek" diye konuştu. Yenilen yapılandırmaların, 2018'de bankacılık sektörünün önemli gündem maddeleri arasında olduğunu hatırlatan Binbaşgil, " Tüm bankalar bu konuda yakın iş birliğiyle çalıştı ve özverili bir yaklaşım sergiledi. Bu sayede büyük yeniden yapılandırmaların önemli bir kısmını 2018'de geride bırakacağız. Sektör bu yıl daha küçük ve orta çaplı şirketlere de önemli sayılacak ölçüde yeniden yapılandırma imkânı verdi. Ekonomideki zorlukların birlikte aşılmasına imkân sağlandı" dedi.Akbank'ın başarılı bir yılı daha geride bıraktığının altını çizen Binbaşgil, "Yılın ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteği 241 milyarı nakdi olmak üzere toplam 306 milyar TL seviyesine ulaştı. Yine aynı dönemde yüzde 22 oranın artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine çıktı. Aktiflerimizi de yüzde 25 büyümeyle 426 milyar TL seviyesine çıkardık. Sağlam finansallarımız ve yurtdışındaki yüksek itibarımız sayesinde 2018 gibi zor bir yılda ekonomimize toplam 4.8 milyar dolar tutarında dış kaynak sağladık. Ülke ve ekonomimize olan desteğimizi sürdürdük" diye konuştu.Dünyadaki tüm belirsizliklere rağmen 2019'un Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü açısından çok daha olumlu bir yıl olacağını ifade eden Binbaşgil, "Ekonomik aktivite daha da hız kazanacaktır. Büyümenin temel olarak net ihracat kaynaklı devam etmesi önemli. Euro bölgesi büyüme görünümü Türkiye'nin ihracat performansı için de belirleyici olacaktır. Petrol fiyatları da özellikle cari açık için önemini koruyacaktır. 2019'da bütçe disiplini ve sıkı para politikasıyla cari açıkta iyileşme devam edecektir" dedi.