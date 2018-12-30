Ekonomistlerle ikinci görüşme

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomist ve akademisyenlerle ikinci kez bir araya geldi. Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın, senenin son günü yaklaşırken 2018'i değerlendirdiği, son gelişmeler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduğu, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikaları istişare ettiği ve 2019 yılına ilişkin yol haritası konusunda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Temmuz'da akademisyen ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirmişti.Bakan Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirmişti.Bu arada Albayrak, AK Parti'nin İstanbul adaylarıyla ilgili de twitter'da paylaşımda bulundu: İstanbul'a yakışan aday, Türkiye tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım'a ve ilçe başkan adaylarına muvaffakiyetler diliyorum.