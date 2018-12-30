HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Ekonomistlerle ikinci görüşme

Ekonomistlerle ikinci görüşme

Hazine ve Maliye Bakanı , ekonomistler ve akademisyenlerle ikinci kez bir araya geldi. Görüşmede 2019’a ilişkin beklentiler ele alındı

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Ekonomistlerle ikinci görüşme
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomist ve akademisyenlerle ikinci kez bir araya geldi. Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleşen toplantıda Albayrak'ın, senenin son günü yaklaşırken 2018'i değerlendirdiği, son gelişmeler çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduğu, ekonomi alanında hayata geçirilmesi gereken politikaları istişare ettiği ve 2019 yılına ilişkin yol haritası konusunda bilgilendirme yaptığı öğrenildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Temmuz'da akademisyen ve ekonomistler ile İstanbul'da istişare toplantısı gerçekleştirmişti.
Bakan Albayrak, bu gibi toplantıları düzenli hale getirerek her kesimden alacakları katkılar ile yol haritasını ortaya çıkaracaklarını bildirmişti.
Bu arada Albayrak, AK Parti'nin İstanbul adaylarıyla ilgili de twitter'da paylaşımda bulundu: İstanbul'a yakışan aday, Türkiye tarihinde büyük devlet ve siyaset adamlığı ortaya koymuş Sayın Binali Yıldırım'a ve ilçe başkan adaylarına muvaffakiyetler diliyorum.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ekonomistlerle ikinci görüşme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN