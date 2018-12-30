‘Ekonomiye katkımız artacak’

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CNR Holding için 2018'in oldukça verimli geçtiğini ifade eden CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, fuarcılık sektörünün ekonomik büyümedeki önemine dikkat çekti. Son yıllarda, zor dönemlerden geçen Avrupa fuarcılık sektörünün aksine, fuar organizasyonu düzenledikleri sektörlerin ihracat oranlarına çok büyük katkılar sağlamanın yanında fuarların yabancı alıcı rakamlarında da büyük artışlar sağladıklarını söyleyen Erem, şöyle devam etti: "Bunu 2017'de hayata geçirdiğimiz 'Global Pazar İstihbarat Sistemi BIA' ile yakaladık. Fuarcılık sektörü için müthiş bir yatırım olan BIA ve tamamen profesyonellerden oluşan yurt dışı pazarlama ekibimizin organize çalışmaları sayesinde bu başarıya imza attık. Global Pazar İstihbarat Sistemi'ni 2019'da daha da geliştirerek yolumuza devam edeceğiz."Türkiye'nin ihracat ürünlerine uygun alıcıları belirlemek üzere bazı ülkelerde 'Pazar İstihbarat Ofisleri' açtıklarına vurgu yapan Erem, "Bunun yanında, dünya genelinde 120 olan yetkili acente ve temsilciliklerimizin sayısını da 136'ya çıkaracağız. 2019'da fuarlarımızın yabancı alıcı sayısını daha da artırarak ülke ekonomisi ve katılımcı firmalarımızın ticari kapasitelerine maksimum katkıyı sağlamak en büyük hedefimiz olacak" diye konuştu.Erem, CNR Expo fuar alanında, dünyanın en önemli fuarlarını organize ettiklerini kaydetti. Fuar düzenledikleri sektörlerin yıllık ihracat oranlarının çok büyük bir kısmını bu fuarlar aracılığı ile sağladıklarını söyleyen Erem, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarlarımızda ikili görüşmeler aracılığı ile yapılan sıcak satışın yanında, sağlanan yeni işbirlikleri sayesinde bu ticaret yıl boyunca devam ediyor. Bu anlamda, sektörlerin ihracat oranlarına yüzde 100 katkı sağlıyoruz diyebilirim. Ayrıca, fuarlarımızda her yıl artış göstererek ağırladığımız yabancı ziyaretçiler aracılığıyla özellikle turizme büyük katkımız oluyor. CNR olarak organize ettiğimiz fuarlarda 2016'da 202 bin, 2017'de 278 bin yabancı alıcı ağırladık. Bu yılın ilk 10 ayında ise 346 bin yabancı alıcıya ev sahipliği yaptık. Yabancı ziyaretçiler, seyahate 860 milyon dolar, konaklamaya 400 milyon dolar, yeme-içmeye 420 milyon dolar ve diğer harcamalara da 320 milyon dolar olmak üzere toplamda 2 milyar dolar para harcadı. Kişi başına ortalama 2 bin 500 dolar harcama yapan yabancı alıcılar ülkemize ciddi oranda döviz bırakıyor. 2019'da bu rakamları en az yüzde 30 oranında artırmayı planlıyoruz."2019'a ilişkin öngörülerini paylaşan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şunları söyledi: "Gerek hükümetimizin enflasyonla mücadeledeki kararlılığı, gerekse özel sektörün bu mücadeleye verdiği destek enflasyonla mücadelede çok önemli rol oynuyor. Bu çabaların karşılığının 2019'da alınacağını, enflasyon rakamlarının ise yüzde 15 seviyelerinde sabitleneceğini düşünüyorum. Ekonomik büyümeyi, en az yüzde 3 bekliyorum. Ekonomik büyümenin, hükümetimizin aldığı tedbir ve yatırımlar sayesinde daha da artacağı öngörüyoruz."