Göstergeler ‘yatırım şart’ diyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, dengelenme süreciyle birlikte ekonomi üzerindeki sis bulutunun büyük ölçüde dağıldığını söyledi. Durgun geçen 5 yıllık bir dönemin ardından 2018'de önemli bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Karasu, "Kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80'i buldu. İhracatta bu yıl geçen yıla göre en az 1 milyar dolar daha iyi bir performans sergileyeceğiz. Göstergeler bize yeni yatırım yapmamızın şart olduğunu söylüyor" diye konuştu.Türkiye'de hazır giyim endüstrisinin halen 40 - 50 yıllık teknolojiyi kullandığını ifade eden Karasu, "Acilen altyapımızı Endüstri 4.0'a uygun şekilde yenilememiz gerekiyor. Kredi faizlerinin yüzde 30 - 35'lerde olduğu bir ortamda yatırım yapmak neredeyse imkânsız. Bu konuda devletimiz ve bankalarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Şu anda sanayicinin elinde yapabileceğinin çok üstünde sipariş olduğunu vurgulayan Karasu, ancak buna kapasitelerin yetmediğini söyledi. Karasu, önümüzdeki 5 yılda, geçmiş 5 yıllık dönemin kaybını telafi ederek, en az dünya ticaretine paralel bir büyüme öngördüklerini, hedefleri gerçekleştirdiklerinde hazır giyim ihracatında 25 milyar dolar çıtasını aşabileceklerini ifade etti.İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe,"2018'i 18 milyar doların üzerinde ihracat ile tamamlayacağız ve ülkemizin cari açığının kapatılmasına net 15 milyar dolar katkı sunmuş olacağız" dedi. Türkiye ekonomisinin sıkıntılı süreçten çıkışının daha çok ihracat ile mümkün olabileceğini dile getiren Gültepe, "Bu çerçevede hazır giyim ihracatımızın yüzde 71'ini gerçekleştirdiğimiz AB ile ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi ve entegrasyon sürecinin hızlandırılması da çok önemli. Bütün bu adımlarla birlikte hazır giyim ihracatının büyümeye pozitif katkısını önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl ve gelecekte de net bir şekilde göreceğimize inanıyorum" dedi.Döviz kurlarında kısmen stabil bir döneme geçildiğini belirten Gültepe, "Yapısal reformların bir an önce devreye sokulması hem yerli hem de küresel sermaye için çok olumlu bir mesaj olacaktır" diye konuştu. Türkiye'nin dünyanın 5'inci büyük hazır giyim tedarikçisi olduğunu ve üçüncü sıraya çıkmayı hedeflediklerini dile getiren Gültepe, "Bu hedef çerçevesinde mevcut ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefleyen 'Dört Dörtlük Eylem Planı'mızı hazırladık. Üretimi verimlilik temelinde yeniden yapılandıracağız. İstanbul'u moda merkezi, Anadolu'yu üretim üssü yapacağız. Tüm aşamalarını dijital dönüşümle birbirine entegre edeceğimiz değer zincirinin her halkasında küresel oyuncular yaratacağız. Tasarımcı - sanayici işbirliğini geliştireceğiz ve küresel arenada sektörün algısını güçlendireceğiz. İhracatta ortalama kilogram birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara, markalı ihracatımızı yüzde 10'dan yüzde 25'e, yüksek tasarımlı ürün ihracatını yüzde 5'e çıkaracağız" şeklinde konuştu. Gültepe, "Eğer olağanüstü sorunlarla karşılaşmazsak üretimde yeniden yapılanma ile 6 milyar dolar, değer zincirine ekleyeceğimiz büyük oyuncularla 3 milyar dolar, tasarımcı - sanayici işbirliği ile 2 milyar dolar, global 5 marka üzerinden 5 milyar dolar olmak üzere sektörel ihracatımıza toplamda 16 milyar dolarlık bir katkı yapacağımızı öngörüyoruz. Özetle 2017'deki 17 milyar dolar olan hazır giyim ihracatımızı 4 yılda 33 milyar dolara taşıyacağımız yolun taşlarını döşüyoruz" ifadelerini kullandı.