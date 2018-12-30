Hedef 70 milyon turist 70 milyar dolar gelir

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2018'de 40 milyon turist sayısıyla güven tazeleyen turizm sektörü, 2023 hedeflerinde de revizyona gitti. 50 milyon turist 50 milyar dolarlık gelir hedefinin 2 yıl içinde yakalanacağını öngören sektör, 2023 hedefini de 70 milyon turist ve 70 milyar dolar olarak revize etti. "Turizmde rekorlar kırdığımız çok başarılı bir yılı geride bırakmanın verdiği özgüvenle 2019 yılına giriyoruz" diyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Yurtdışı fuarlardan ve erken rezervasyon taleplerinden edindiğimiz ilk izlenimler, 2019'un ülkemiz turizmi için yeni rekorların kırılacağı bir dönem olacağına işaret ediyor. Özellikle kaynak pazarlarımız olan Avrupa ülkelerinden gelen ziyaretçi sayılarında artış bekliyoruz" ifadelerini kullandı."Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıldönümü olan 2023 yılına artık çok daha iddialı hedeflerle yürüyoruz" diyen Bağlıkaya, şöyle devam etti: "Turizmin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payını yüzde 8 seviyesine çekmek 2023 yılı hedeflerimiz arasında yer alıyor. Artık yeni hedeflere, yeni zirvelere odaklandık. Bu hedefe ulaşmak için yeni pazarlara odaklanarak hitap ettiğimiz misafir sayısını artıracak, turizmi 12 aya yayacak çalışmalara daha çok ağırlık vereceğiz."Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Bağlıkaya, "Bu çok sevindirici bir gelişme. Zira, Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası kabul edilen ve UNESCO Dünya Kalıcı Mirası Listesi'ne giren Göbeklitepe, çok önemli bir kültürel mirasımız. 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edilmesi Şanlıurfa ve 5 ilde müthiş bir turizm hareketliliğine vesile olacak" diye konuştu. Bölgenin ön plana çıkması için yurtdışı fuarlarda daha yoğun bir çalışma içine gireceklerini aktaran Bağlıkaya, "Bu konuda çalışmalarımızı ekimde Çin, Hindistan, Ukrayna, Makedonya ve Bosna- Hersek Büyükelçileri'ni aileleriyle birlikte bölgede ağırlayarak başlatmıştık. Büyükelçiler TÜRSAB'ın düzenlediği gezide dünyanın ilk tapınağı olarak ünlenen Göbeklitepe'ye hayran kaldı" şeklinde konuştu.2019'un turizmde çıtanın yükseltildiği bir yıl olduğunu anlatan Bağlıkaya, "Bu yıl nicelikten niteliğe geçmeyi konuşmaya başladığımız bir sürecin de başlangıcı olacak. Ülkemize gelen turist sayısı ile birlikte kişi başı turizm gelirini artıracağımız bir döneme giriyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için dünyada Türkiye'nin imajını yükseltecek etkinlik ve organizasyonlara sponsor olarak ülkemizin küresel rekabette öne çıkmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.MICE turizminin gelişmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Bağlıkaya, "Avrupa'da etkinlik sektörünün önde gelen organizasyonlarından biri olan Best Event Award (BEA) World Festivali'ni YEPUD'un çalışmaları ve TÜRSAB'ın yoğun desteği ile 2019'da İstanbul'a kazandırdık" dedi. Gastronomi turizminin geliştirilmesi için kongre düzenleyeceklerini de belirten Bağlıkaya, "Turizmde Fark Yaratanlar ödül töreni ile turizm sektörüne değer katan isimleri onurlandıracağız" diye konuştu.