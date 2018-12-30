İhracatta hedef 200’lü rakamlar

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle son 12 aylık ihracatın 168.1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, 2018 sonunda tarihin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.İhracatta gelecek yıllar için hedeflerinin 100'lü rakamları geride bırakıp 200'lü rakamlara ulaşmak olduğunu kaydeden Gülle, "2019 yılında YEP'te belirtildiği gibi 182 milyar dolar seviyesine doğru yol alacağımızı düşünüyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmenin ülkemizin potansiyelini göz önüne aldığımızda çok da uzak olmadığı kanaatindeyiz. Ancak bu süreçte bizleri bazı zorluklar da bekliyor. En önde gelen tehdit, ABD ve Çin arasında başlayan, karşılıklı gümrük vergisini artırmaya yönelik adımlarla başlayan ticaret savaşları olgusu... 2019'da ticaret savaşlarının diğer ülkelerin katılımıyla daha da derinleşmesi de gündemde" ifadelerini kullandı.Gülle, gelecek dönemde Türkiye'nin itici gücünün yine ihracat olacağını vurgulayarak, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma çalışmalarının daha çok gelişmesiyle 2023 ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceklerini söyledi. 2019'da daha çok üretime ve ihracata odaklanacaklarını belirten Gülle, "Bizler, 72 bin ihracatçının çatı kuruluşu TİM olarak, ülkemizin geleceğine umutla bakıyoruz. Umut ediyoruz ki Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma faaliyetlerimize ağırlık vererek katma değerli ürün yoğunluğumuzu artıracağız ve dış ticaret açığını ülkemizin kaderi olmaktan çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda da ihracat rekorları kırmaya, ülkemizin yüz akı olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Son 15 yıllık dönemde, 2001 krizinin ardından yaşanan güçlü toparlanma süreci neticesinde Türkiye'nin milli gelirinin 3 katına yükselirken, kişi başına düşen gelirini de 10 bin doların üzerine çıktığını vurgulayan Gülle, 2009 küresel krizinden sonraki süreçte dünyada birçok ülkenin kriz öncesi seviyesine dönememişken, Türkiye ekonomisinin Çin ve Hindistan'ın ardından en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduğunu vurguladı. Dış ticaretimizin de hem miktar hem de yapı olarak büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen Gülle, "İhracatımız neredeyse altıya, ithalatımız ise dörde katlandı. İhracatımızda tarım ürünlerinin ağırlığı azalırken otomotiv, elektrik elektronik gibi teknolojiye dayalı sektörlerin ağırlığı artmaya başladı" şeklinde konuştu.2018 yılının başında, bu yılın tarihimizde rekorlar yılı olacağının ilan edildiğini hatırlatan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Nitekim gerek küresel ticarette gündeme gelen korumacı politikalar ve ticaret savaşları, gerekse Türk Lirası'nda yaşadığımız spekülatif baskı, bu yılı rekor hedeflerimize ulaşmamıza engel olamadı" dedi. Bu güne kadar 2018 yılında birkaç ay haricinde ihracatta her ay rekorlara imza atıldığını söyleyen Gülle, "Mart ayında ilk kez aylık ihracatta 15 milyar doları aştık. Eylül ayı itibariyle yüzde 22.6 artış ile 14.5 milyar dolar gelen ihracatımız, uzun zamandır hem gerçekleşen en yüksek artış, hem de bu güne kadar bütün Eylül ayları arasındaki en yüksek ihracat rakamı oldu. 'Rekorlar Yılı' ilan ettiğimiz 2018'i kalanını da her ay yeni bir rekorla 170 milyar doların üstünde bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.