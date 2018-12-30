‘Kadın giyiminde ilk 3’ü hedeliyoruz’

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Vizyonlarının farklılık ve yenilik oluşturmak olduğunu söyleyen Aker Marka Direktörü Lale Moshiri Bağış, bu sayede verimli büyüyerek kadın giyim ve aksesuvarında Türkiye'deki ilk üç firmadan biri olmayı hedeflediklerini söyledi. Gelişen ve ilerleyen Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için çalıştıklarını dile getiren Bağış, şunları anlattı: "Aker'i bir dünya markası haline getirip markayı sürdürülebilir, her şeyiyle gelişen ve sürekli büyüyen bir yapıya sokmayı hedefliyoruz. İstihdam sağlayıp, mağaza sayımızı artırmayı ve ulaşılabilir kaliteyi ülkenin tüm şehirlerine götürmek istiyoruz." Lale Moshiri Bağış, yeni yatırım planları içerisinde markayı tek bir çatı altında toplamanın da bulunduğunu kaydetti.Mağazaların tamamında aynı standartları oluşturmak istediklerini dile getiren Bağış, "Vizyonist yaklaşımımızı, ulaşılabilir kalite anlayışı ile kombinleyerek alternatif medya kanallarını kullanacağız. Bu şekilde teknolojiyi tüm çalışmalarımıza yansıtacağız" diye konuştu. 2018 yılı içerisinde mevcut ciroyu beklenilen büyüme oranlarının üzerinde artırdıklarını belirten Bağış, pek çok ilki de hayata geçirdiklerini söyledi. Bağış, "Swot analizlerimizde elde ettiğimiz dataları kullanarak markaya ürün çeşitliliği konusunda birçok avantaj sağladık" dedi.