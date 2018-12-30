Makineciler 20 milyar $ getirecek

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Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 10'nundan fazlasını gerçekleştiren makine sektörü, yılın ilk 11 ayında ihracata 15.7 milyar dolar katkı verdi. Makineciler, sektör ihracatının yüzde 16.8 arttığı bu dönemde, ihraç edilen makinelerin kilogram başına ortalama değerini 6.1 dolara taşıdı. Sektörün dış ticaret açığının daha da azaltılması yönünde önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Yaptığımız çalışmalarla ihracatın ithalatı karşılama oranını daha da artırmak, cari fazlaya daha çok katkı vermek istiyoruz. Serbest bölgeler dâhil 222 ülkeye ihracat yapan sektörümüzün yurtdışındaki başarısını, artan yerli makine kullanımıyla birlikte yurtiçinde de kalıcı kılmayı amaçlıyoruz. 2019'da makine ihracatı hedefimiz 20 milyar dolardır" dedi.2019'da makinecilerin yurtdışı pazarlarında daha agresif pazarlama yöntemleri uygulayacağını belirken Karavelioğlu, şöyle devam etti: "Yeni yılda sabit sermaye yatırımlarında sürecek olan durağanlığı, dış pazarda telafi edeceğiz. Küresel makine ihracatının yüzde 7-8 artacağı tahmin ediliyor. Performansımız ülkemizin ihracatla büyüme gayretine önemli katkı yapacak. 2018 için hedeflediğimiz 18 milyar dolarlık ihracat hedefimize çok yaklaşacağız. Türkiye'nin yıllık 28 milyar dolar makine ithalatı ekonomiye büyük bir ağırlık getiriyor. Makine dış ticaretinde hiç hak etmediğimiz 10 milyar dolarlık açığı kapatmak, her kesimden sanayicinin önceliği olmalı."