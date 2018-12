Siyasi ve ekonomik istikrara güvenimiz tam

BUGÜN NELER OLDU

ÜNLÜ & CO Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Can Ünalan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirlenmesi açısından olumlu bulduklarını belirtti. Ünalan, "Hükümetimizin orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin mevcut sorunlarının çözümü konusunda ortaya koyacağı kararlı tutumu ve niyeti gelişmeler üzerinde belirleyici olacak. 2019'da Türkiye ekonomisinin büyümesi yavaşlasa da siyasi ve ekonomik istikrarın devamının mevcut sorunların üstesinden gelinmesini sağlayacağına olan inancımızı tam" diye konuştu.Türkiye demografik yapısı ve gelişmekte olan bir ülke olması dolayısıyla iç talebin her zaman cazip olduğu bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Ünalan, "İhracat tarafında ise gerek coğrafi lokasyon gerekse mevcut altyapı ve know-how Türk şirketlerini ayrıştırıyor. Yönetim yapısı ise Türk şirketlerinde her geçen gün daha da iyi duruma geliyor. Bu nedenle orta-uzun vadede Türkiye'ye stratejik ve finansal yatırımcı ilgisi devam edecek. Özellikle son dönemde TL'nin geçtiğimiz yıllara göre reel olarak değer kaybı hem Türkiye'de hali hazırda faaliyet gösteren şirketlerin yatırımlarını artırması, hem de Türkiye pazarına girmeyi hedefleyen Avrupalı yatırımcılar açısından yatırım maliyetlerini düşürdüğü için avantajlı bir ortam oluşturdu" dedi.Uzakdoğu ve ABD'li şirketlerin Türkiye'yi Avrupa ve Ortadoğu'ya da hizmet veren bir üretim merkezi olarak konumlamaya başladığını ifade eden Ünalan, bu unsurların Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlar açısından cazibesini artırdığını söyledi. 2017'de 10 milyar dolara yakın direkt yabancı sermaye girişi olduğunun da altını çizen Ünalan, "Piyasalarda yaşanan bütün dalgalanmalara ve zorluklara rağmen sektör olarak 2017 yılı rakamının bir miktar üzerine çıkabiliriz" ifadelerini kullandı. Yabancıların hemen hemen her sektöre yoğun bir ilgi gösterdiğinin altını çizen Ünalan, temelde üç sektörün daha çok ilgi çektiğini ve bunların markalı üretim yapan şirketler, alt yapı şirketleri ve ihracat ağırlıklı üretim şirketleri olduğunu söyledi.Sermaye piyasalarındaki araç sayısı artmasına karşılık Türk halkının geleneksel olarak kısa vadeli mevduata yatırımı tercih ettiğinin altını çizen Can Ünalan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından birisi olan cari açığın düşürülmesi için tasarrufların uzun vadeye yayılarak büyütülmesi gerekiyor. Bunun yolunun da sermaye piyasalarının derinleşmesi ve güçlendirilmesinden geçtiğine inanıyoruz. Bu noktada, yatırım bankacılığının gelişimi büyük önem taşıyor."