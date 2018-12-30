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Son dakika: zamları ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zamları listesi...

zamları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 26'lık miktarı birçok bireyi de heyecan içinde soktu. Çok sayıda vatandaş 'Memur maaşları ne kadar olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Asgari ücrete yapılan zam, AGİ artışı ve yüzde 5'lik ek ödemenin maaşlara nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili en belirleyici detay ise 3 Ocak günü açıklanacak olan enflasyon oranları olacak. Peki ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2018 10:54
Son dakika: Memur zamları ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zamları listesi...

maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce birey yeni yılda yapılacak miktarı için geri sayıma başladı. Özellikle asgari maaşlara yüzde 26 oranında yapılan artış, birçok vatandaşı da heyecana sürükledi. Kuşkusuz bunlar arasında ilk sırada ise memurlar geliyor. Yüzde 26 oranında yapılan zam ile hem asgari ücret, hem AGİ artışı hem de yüzde 5'lik ek ödeme beklenildiği gibi eklenirse, maaşlarda ciddi bir artış söz konusu olacak. Binlerce bireyi heyecalandıran bu gelişme 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' sorusunu da beraberinde getirdi. Peki 2019 Ocak ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

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Son dakika: Memur zamları ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zamları listesi...
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