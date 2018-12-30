Son dakika: Memur zamları ne kadar olacak? 2019 Ocak memur zamları listesi...

Memur maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Binlerce birey yeni yılda yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Özellikle asgari maaşlara yüzde 26 oranında yapılan artış, birçok vatandaşı da heyecana sürükledi. Kuşkusuz bunlar arasında ilk sırada ise memurlar geliyor. Yüzde 26 oranında yapılan zam ile hem asgari ücret, hem AGİ artışı hem de yüzde 5'lik ek ödeme beklenildiği gibi eklenirse, maaşlarda ciddi bir artış söz konusu olacak. Binlerce bireyi heyecalandıran bu gelişme 'Asgari ücret zammının memur maaşlarına etkisi ne kadar olacak' sorusunu da beraberinde getirdi. Peki 2019 Ocak memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...