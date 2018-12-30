Telekom’dan ekonomiye 86 milyar liralık katkı

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Türk Telekom CEO'su Paul Doany, kurumun yaptığı yatırımlar ve Hazine'ye yapılan temettü ödemeleriyle ekenomiye katkı vermeye devam ettiğini söyledi. Doany, Türk Telekom'un 2018'de de ülke çapında teknolojik dönüşüme yatırımlarının sürdürdüğünü belirterek, "2018 ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım harcamalarımızı yüzde 76 artırarak 2.6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Türk Telekom olarak 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana, Türkiye'nin dijital dönüşümüne 33.2 milyar TL yatırım yaptık. Türkiye'ye ve müşterilerimize daha iyi hizmet edebilmek için yaptığımız bu yatırımların dışında, özelleştirme sürecinden bu yana Türk Hazinesine temettü ödemelerinden sektörel vergilere pek çok kalemde 86 milyar TL katkıda bulunduk" diye konuştu.2018'de Fed'in para politikaları, ticari korumacılık gibi ekonomiyi etkileyen belirsizlikler nedeniyle pek çok gelişen ülkeyle birlikte Türkiye'de de göze çarpan kur dalgalanmaları ve buna bağlı yaşanan enflasyon artışı, para politikaları anlamında zor bir yıl geçirildiğini belirten Doany, "Buna rağmen hükümetimizin istikrarlı ekonomi yönetimi ve başlatmış olduğu Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'yla birlikte enflasyon yılın son çeyreği içinde gerileyerek ekonomi lehine bir istikamete oturdu. Nitekim enflasyondaki düşüşün devamı ile bu adımların olumlu etkilerinin 2019'da da süreceğini, önümüzdeki yıl bizi daha istikrarlı ve büyümeye devam eden bir ekonominin beklediğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.Türk Telekom olarak hükümetin attığı her adımda devletin ve milletin yanında olduklarını ifade eden Doany, şöyle devam etti: "2018'in zorlu koşullarına rağmen stratejik planlarımızdan sapmayarak doğru ve net açılımlar gerçekleştirdik, operasyonlarımızı verimli bir şekilde yürüterek rekor artışlarla dolu son derece başarılı bir faaliyet yılı geçirdik. 2018'in ilk 9 ayında son 11 yılın rekor abone büyümesine ve son 10 yılın da rekor gelir artış oranına imza attık. Yıl içinde kaydettiğimiz bu fevkalâde sonuçlar neticesinde yılsonu büyüme hedeflerimizi de yukarı yönlü artırdık. Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleşmesi ve 2023 hedeflerine ulaşması için yatırımlarımızı 2019'da da hız kesmeden sürdüreceğiz."Doany, yıl içinde yaşanan dalgalanmalara rağmen istikrarlı ekonomi yönetimiyle birlikte son çeyrekte Türkiye'nin stabil bir yol bulduğunu belirterek, "Hem Türkiye ekonomisi hem de Türk Telekom adına geleceğe yönelik beklentimiz büyümenin hız kesmeden süreceği yönünde. 2019'da, etkin yönetim performansımızla kârlı büyüme, sağlam ve güçlü nakit akışı oluşturacak ve büyürken ülke ekonomisine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023 için hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi için dijitalleşme şart" diye konuştu.