Türkiye bir üst lige taşınacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yurt içinde uygulanması beklenen sıkı para ve maliye politikası paralelinde, 2019'un ilk yarısında gözlenebilecek zayıf seyrin ardından yılın ikinci yarısında ekonomik aktivitede kademeli toparlanma beklediklerini söyledi. Bali, önümüzdeki yıl ithalatın zayıf seyredeceğini döviz kurlarının sağladığı rekabet avantajı ve Avrupa ekonomilerindeki büyümenin ihracatı desteklemesiyle net ihracatın büyümeye katkısının artacağını öngördüklerini belirtti. Bali, şöyle devam etti: "Cari açıktaki daralma eğiliminin de ihracatın ve turizm gelirlerinin performansına bağlı olarak devam etmesini bekliyoruz. Eylül ayında açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP), enflasyon ile mücadeleye destek vermek üzere kamunun tasarruf artırıcı önlem uygulayacağı açıklandı. Söz konusu politikaların uygulanmasındaki kararlılık ve baz etkisinin de yardımıyla 2019'un ikinci yarısından itibaren enflasyonda bir düşüş olacağını öngörüyoruz."Jeopolitik gerginlikler, yaptırımlar ve ekonomik sıkıntıların makroekonomik göstergeler açısından ülkedeki tabloyu biraz daha karmaşık hale getirdiğini belirten Bali, "Geçmişte kamu kesimi ve finans sektörünün bir sorun olduğu dönemleri hatırlayacak olursak, bugünün öncekilerden en temel farkı bankacılık sistemi ve kamu kesiminin görece kuvvetli olması. Bu, içinden geçtiğimiz süreci yönetme bakımından bize imkân ve opsiyonlar da sunuyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, karşı karşıya kaldığı riskleri bertaraf ederek ayrışabilecek gücünün bulunduğuna dikkati çeken Bali, küresel ve yerel çapta birbirinin içine geçmiş sıkıntıların çözümünde her kesimin gayret göstermesi gerektiği vurguladı.Bali, yapısal reformların hayata geçirilmesiyle sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için daha fazla katma değer yaratan, nitelikli üretim yapan, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak yeni bir büyüme modeline daha rahat geçilebileceğini söyledi. Bölgesinde önemli bir merkez olma özelliğine kavuşan, Ortadoğu ve Asya'ya yönelik para ve mal hareketinin ortasında bulunan Türkiye'nin, bu konumunun avantajını da daha iyi bir şekilde kullanabileceğini ifade eden Bali, "Siyasi ve ekonomik krizleri yönetme anlamında tecrübesi bulunan bir ülke olarak toplumun tüm kesimlerinin gayretiyle sıkıntıları aşacağımıza, yeni bir hikâye yazabileceğimize inanıyorum" dedi.İş Bankası'na yönelik değerlendirmelerde bulunan Bali, elde edilen sonuçların sadece ekonomik büyüklük olarak algılanmadığını belirtti. Bunun ülke, çalışan, müşteri ve hissedarlar için yaratılan değer olarak görüldüğünün altını çizen Bali, "Türkiye'nin bütün büyük dönüşümlerine tanıklık etmiş bir banka olarak üreticinin, sanayici, tüccar, esnaf, çiftçi ve hane halkının yanında olmaya, onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi. Bali, tüm imkânlarını, kaynaklarını ülke ekonomisinin yararına kullanan İş Bankası'nın, her kritik dönemde rol almaktan, elini taşın altına koymaktan hiç imtina etmediğini vurguladı. Bali, bu yaklaşımın bir kurum kültürü, yaşam biçimi haline geldiğini ifade etti.Adnan Bali, özellikle 2019'un ikinci yarısında enflasyonda beklenen nispi iyileşme sonrası faizlerde yaşanabilecek aşağı yönlü seyir paralelinde kredi talebinde de kayda değer artış yaşanmasının olası olduğunu söyledi. Bu dönemde bankacılık sektöründe bilançoların sağlıklı büyümeyi sürdüreceğini belirten Bali, "Sektörün ekonomik büyümeyi hangi ölçüde destekleyebileceğinde kârlılığı ve öz kaynaklarını kârlılık yoluyla besleyebilme imkânları belirleyici olacak. İkinci yarıda bilançolar tekrar sağlıklı büyüme trendine girebilir" ifadelerini kullandı. Bali, zorluklara rağmen ekim sonu itibarıyla sektördeki takipteki kredi oranının yüzde 3.5 civarında olduğunu belirtti.Bali, 2018'in üçüncü çeyreği itibarıyla bankanın aktif büyüklüğünün 444.3 milyar TL'ye ulaştığını, kaynakları verimlilik unsurunu da gözeterek ihtiyatlı ve seçici bir yaklaşımla istihdam ile katma değer yaratan sektörlere tahsis etmeye özen gösterdiklerini aktardı. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla verdikleri desteğin bu dönemde 402.8 milyar TL'ye ulaştığını dile getiren Bali, aktif kalitesine bakıldığında, bankada yılın üçüncü çeyreği itibarıyla takipteki alacaklar oranının yüzde 3.4 düzeyinde gerçekleştiğini ve özel bankaların ortalamasının altında kalmaya devam ettiğini söyledi.