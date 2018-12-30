Türkiye istikrar ve güvenin sembolü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin, küresel ekonomiye entegre yapısıyla, rekabeti ve girişimciliği teşvik eden politikalarıyla üretmeye, gelişmeye ve büyümeye devam etiğini belirten Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Ekonomi yönetimimizin kararlı duruşu ve etkin yönetiminin yanı sıra milletimizin sağduyusuyla bölgemizde istikrar ve güven sembolü olarak yükselişimiz sürüyor" dedi.Türkiye ekonomisinin 2018'de hak etmediği bir şekilde saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Özcan, "Siyasi gerekçelere dayanan ataklar nedeniyle döviz kurlarında sert dalgalanmalar yaşadık. Hükümetimizin aldığı proaktif tedbirlerle ülke ekonomimiz, yaz aylarında girdiği türbülanstan çıktı. Kurdaki dengelenme ve enflasyondaki olumlu değişim gösteriyor ki artık en kötüyü geride bıraktık. Pozitif beklentiler piyasalara yeniden hâkim olmaya başladı" diye konuştu.Özcan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alan, katılımcı ve istikrarlı yeni yönetim modelimiz bu dönemde ekonomideki güçlü duruş için sağlam bir zemin teşkil etti. Eylülde dengelenme disiplin ve değişim ana başlıklarından oluşan Yeni Ekonomi Programı açıklandı. Yaşanacak dengelenme ile birlikte önümüzdeki yıl makroekonomik göstergelerin hızla iyileşeceğini ve uluslararası piyasalarda ülkemize duyulan güvenin artarak devam edeceğini öngörüyorum. Bu süreçte özellikle kamu bankaları olarak biz de reel sektörün finansman sıkıntısı yaşamaması için üzerimize düşeni yaptık. 2019'da da reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz."Yılın üçüncü çeyreği itibarıyla aktif büyüklüklerinin 353 milyar TL'yi aştığını hatırlatan Özcan, "Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi kredi olarak sağladığımız destek 308 milyar TL'ye ulaştı. 2018'de sektörümüz için bir ilk olarak 5 milyar lira tutarında ilave ana sermaye niteliğini haiz yurt içi tahvil ihracını gerçekleştirerek sermaye yapımızı daha güçlü hale getirdik" diye konuştu. Dijital alan ve kanallara yaptıkları yatırımlarla özellikle blockchain, yapay zekâ, kartsız ödeme, şubesiz bankacılık ve müşteri deneyimi konularında, dünyadaki en iyi ve en verimli bankacılık uygulamalarına uyum sağlayacak şekilde çalıştıklarını dile getiren Özcan, "Bugün itibarıyla bankamızda gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 93'ü şube dışı kanallardan gerçekleşiyor" dedi. Türkiye'de ilk kez yerel yönetimlere özel hizmet vermek üzere bir birim kurduklarını belirten Özcan, "KOBİ bankacılığı, tarım bankacılığı ve özellikle proje kredilerinde desteklerimize devam ediyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda Vakıfbank markasının değerini artırırken bilinirlik ve itibara da son derece önemli katkılar sağladık. Mşteri memnuniyeti ve dijitalleşmeyi merkeze alan iş politikalarımızla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.