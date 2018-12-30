Uğur markasını bilmeyen ülke kalmadı

BUGÜN NELER OLDU

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı ve ÖTV indirimleriyle 2017 satış rakamlarına ulaştıklarını söyleyen Uğur Şirketler Grubu CEO'su Yusuf Öksüzömer, ihracatta da yeni pazarlara girmeyi başardıklarını söyledi. Yurdışında Uğur markasını bilmeyen çok az ülkenin kaldığını söyleyen Öksüzömer, "Yurtiçi ve yurtdışında kârlılığımızı önemli oranda artırdık. Bölgemizin en güçlü firması olmaya devam ediyoruz" dedi.2019'da hem ülke hem de şirket olarak çok daha güçlü olacaklarına inandıklarını söyleyen Öksüzömer, "Ekonominin ve beklentilerin yukarıda olacağını düşünüyorum" diye konuştu. Öksüzömer, yatırım programları ile ilgili şu bilgileri verdi: "Hem ticari tip soğutucularda piyasaya süreceğimiz daha rekabetçi ürünler, hem de ev tipi derin dondurucularda tüketici taleplerine tam anlamıyla cevap verecek ürünleri üretebilecek yeni üretim hatları kurmaya başladık. Bu yeni üretim hatlarının hepsini 2019'da sezon öncesi devreye alacağız."