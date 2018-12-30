‘Üretmeye ve ihracata

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2018'de özel sektör yatırımlarının özellikle imalat sanayi kesiminde ve yeni yatırımlar şeklinde artmaya devam ettiğini belirtti. 2018'de açılan firma sayısının 4 binin üzerine çıkarak rekor kırmasının Bursa'nın yatırımcısına her zaman güven veren bir kent olduğunun bir göstergesi olduğunu söyleyen Burkay, "İş dünyası olarak 2019'da da yeni başarılara ulaşmaya, ülkemizin hedeflerinde en önemli aktör olmaya devam edeceğiz" dedi. Burkay, Türkiye'nin seçimler, dış politikadaki gerginlikler ve döviz kurlarında yaşanan hızlı artışlara rağmen 2018'in ilk 3 çeyreğinde yüzde 4.7'lik ekonomik büyüme kaydettiğini hatırlattı. Üst üste 8 çeyrektir büyüme performansı gösteren Türkiye'nin 2018'in yılın ilk 11 ayında 155 milyar doları aşan ihracat başarısı sergilediğini dile getiren Burkay, dış ticarette yaşanan bu sürecin Türkiye'nin ihracattaki iştahının aynı şekilde devam etme kararlılığını gösterdiğini vurguladı. İbrahim Burkay, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi liderliği, hükümetimizin dirayetli duruşu ve proaktif politikaları etrafında birleşen ülkemiz, uluslararası siyasetten ekonomiye kadar başarılarını 2019'da da sürdürmeye devam edecek. 2018 sonunda inşallah ülkesine güvenen müteşebbislerimizin performansıyla ihracatta 170 milyar dolarlık rekoru hep beraber kıracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.2018'de devreye alınan dengelenme, disiplin ve değişim hedefli yeni ekonomi programının 2019'da daha verimli sonuçlar getireceğine inandığını vurguladığını belirten Burkay, şöyle devam etti: "Ekonomik büyümenin 2019'da sürmesini bekliyoruz. Cari açıkta gerileme sürecek." Enflasyonda önümüzdeki yıl aşağı yönlü bir eğilim beklediklerini kaydeden Burkay, döviz kurları ile faizlerde de buna bağlı olarak gerileme öngördüklerini kaydetti. Bursalı firmaların dış ticaret hacmine güç katan projelere 2019'da devam edeceklerini belirten Burkay, 40 yeni fuar organizasyonunu takvime aldıklarını söyledi. Burkay, iş dünyası temsilcileri olarak elde edilen başarıları sürdürülebilir kılmak adına azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bölgesel istihdam teşvikleri, makine ve teçhizat alımlarında KDV muafiyeti, elektrik ve dğalda yapılacak indirim, SGK teşviki ve asgari ücret desteği gibi teşvikler iş dünyamıza büyük moral verdi" dedi.