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Ürünlerin piyasaya arzındaki uygunsuzluklara verilen cezalarda artış

Ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülüklerine uymaması durumunda uygulanacak idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 16:16
Ürünlerin piyasaya arzındaki uygunsuzluklara verilen cezalarda artış

Ticaret Bakanlığının "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

ÜST LİMİTİ 354 BİN 84 LİRA OLAN İDARİ PARA CEZASI ÖDEYECEK

İdari para cezalarının alt ve üst limitlerinde yeniden değerleme oranı olan yüzde 23,73 artışın uygulanması sonrası 1 Ocak-31 Aralık 2019'da geçerli olmak üzere yeni değerler belirlendi. Buna göre, ürünlerin piyasaya arzında yükümlülüklerine aykırı hareket eden üreticiler ve dağıtıcılar, alt limiti 2 bin 832 lira, üst limiti 354 bin 84 lira olan idari para cezası ödeyecek.

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Ürünlerin piyasaya arzındaki uygunsuzluklara verilen cezalarda artış
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