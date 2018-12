Yabancı yatırımcının gözü Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Beyoğlu Belediyesi önderliğinde Gap İnşaat ve Çalık Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük kentsel yenileme projesi Taksim 360, yeni sakinlerini ağırlamaya hazır hale geldi. Günlük iki milyon insanın uğrak yeri olan Taksim'in merkezinde konumlanan projede bulvara bakan ofis bölümü tamamlanarak yatırımcıların hizmetine sunuldu. Taksim 360'ın 2 bloktan oluşan ofis bölümünde toplam 17 bin metrekare alanda 96 ofis ünitesi bulunuyor. Lead Gold sertifika standartı ile sunulan ofislerin metrekareleri ise 67- 641 metrekare arasında değişiyor.Türkiye'nin kentsel yenileme alanında global prestij projesi olarak öne çıkan Taksim 360, tarihi caddeleri, dünyaca ünlü lüks markaları, restoranları ve moda-sanat merkezleriyle turistlerin de yeni çekim merkezi olmaya hazırlanıyor. Proje, turizme sağladığı katma değer ile ekonomiye de can suyu olacak. Taksim 360'ı diğer projelerden ayıran en önemli farkın kendine has ruhu ve özel lokasyonu olduğuna dikkat çeken Çalık Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı Gonca Özgül, "Taksim 360, lokasyon avantajı, çok özel tarihi dokusu ve mimari özellikleri ile yerli ve yabancı yatırımcıların her zaman odak noktasında oldu. Şimdi ise yurtdışında yaşayan Türklere ve yabancılara gayrimenkul alımlarında sunulan KDV muafiyeti hakkı tanınması büyük bir fırsat niteliğinde. Ayrıca konut alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınması gibi kanunların ardından, yurtdışında yaşayan Türklerin ve yabancı yatırımcıların Türkiye emlak sektörüne ilgisi önemli boyutta artış gösterdi. Taksim 360 da bu anlamda kentsel dönüşüme getirdiği farklı boyut ile özellikle yabancı yatırımcılara Türkiye'nin tarihini dokusunu deneyimleme fırsatı sunuyor" dedi.Dünyanın en önemli lüks giyim markalarından Hermes'in beşinci kuşak temsilcisi Simon Xavier Guerrand-Hermes, İstanbul temasları kapsamında Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde görmek için Taksim 360 projesini iki kez ziyaret etti. Projenin Taksim'deki satış ofisinde incelemelerde bulunan Simon Xavier Guerrand-Hermes, "Taksim 360 müthiş bir proje. Tamamlandığında birçok kişi burada yaşamak, iş yapmak isteyecektir. Projeye gösterilen ilgi beni hiç şaşırtmadı. Burada şehrin merkezinde keyifli ve konforlu bir yaşam sürmek mümkün. Bu nedenle ev satın almaya karar verdim. İstanbul'un kalbinde lüks bir perakende merkezi olacağına inancım dolayısıyla da Hermes'in burada mağaza açması için gerekli niyet anlaşmalarını yaptık" diye konuştu.Taksim'deki proje sadece lüks markaların değil, yeme-içme markalarının da radarında. Fransız mutfağını dünyaya açan 'Şeflerin Şefi' olarak bilinen, 3 Michelin Yıldızı'na sahip Alain Ducasse da eylül ayında yaptığı Taksim 360 ziyaretinin ardından proje içinde bir restoran açmaya karar verdiğini açıkladı. Paris'ten Tokyo'ya Alain Ducasse restoranlarının global yatırımcısı konumunda bulunan Amerikalı işadamı NJK Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Kazeminy de proje ofisini ziyaret etti. Taksim 360'ın merkezinde yer alacak Alain Ducasse restoranı için imza atan Kazeminy, Türkiye pazarına Taksim 360 projesiyle girmekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.Taksim 360; 20 bin metrekarelik alan üzerinde rezidans, ofis ve ticari üniteler dahil olmak üzere toplam 952 üniteden oluşuyor. 500 milyon dolar yatırım değerine sahip projede 48 metrekare ila 354 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 1+1 Loft, 2+1, 2+1 Dubleks, 4+1 Dubleks ve Penthouse seçenekleri bulunuyor. Taksim 360'ın 2 bloktan oluşan ofis bölümünde toplam 17 bin metrekare alanda 96 ofis ünitesi bulunuyor. Lead Gold sertifika standartı ile sunulan ofislerin metrekareleri ise 67- 641 metrekare arasında değişiyor.