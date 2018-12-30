Yabancı yatırımda hedef 30 milyar $

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin 2002 yılına kadar çektiği 15 milyar dolar civarında doğrudan yatırım, 2002'den bu yana tam 201 milyar dolara çıktı. Gelen yatırımı yeterli görmeyen Türkiye'nin, potansiyeli bu rakamdan çok daha fazla. Türkiye'nin dünyadaki doğrudan yabancı yatırımlarda aldığı pay yüzde 1 civarında. Nominal olarak en yüksek rakam 22 milyar dolarla dünyada da doğrudan yatırımların patladığı 2007 yılında çekildi. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, kısa vadedeki hedeflerini şu sözlerle aktardı: "Dünyadaki doğrudan yatırımlar geçen yıl aşağı yukarı 1.5 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bizim aldığımız pay ise 22.5 milyar dolarlık bir seviyeye tekabül eder. Eğer biraz daha bunun genişlediğini ya da bizim yüzde 2'lik pastaya doğru ilerlediğimizi düşündüğümüzde 30 milyar dolarlara yakın nominal anlamda yatırım çekmeye çalışıyor olmamız lazım ama tabii bu işin sadece hacim kısmı..."Bazı sektörlerde Türkiye oldukça iyi bir konumda. Örneğin üretim anlamında ilk iki sırada Toyota ve Ford gibi global otomotiv şirketleri üretimlerinin yüzde 85'ini ihraç ediyor. Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik. Enerji bu sektörlerden biri. Enerji ihtiyacı hızla artan Türkiye'nin 2023 yılına doğru giderken uygulanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yatırım miktarının hızlandırılarak artması bekleniyor. Alınan yapısal önlemlerin pozitif etkileri ise son çeyrekte ve önümüzdeki senenin ilk yarısında görülecek. Türkiye'nin stratejik konumu, yatırımcılara 1.6 milyar nüfuslu, toplam 25 trilyon dolar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilme imkânı sunduğu için de yapısal önlemlerin ardından gelen yatırımda ciddi bir artış bekleniyor.Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıntılı süreçlerden geçmesinin, yabancı yatırımcının gözünde Türkiye algısını değiştirmiyor. Uzmanlar, yatırımcıların önceliklerinin kendi rakamları, gerçekler ve yatırım ortamı ile ilgili rakamlar olduğu görüşünde. Reform süreçleri, yapısal değişiklikler, atılması gereken ekonomik adımları atmaya devam ettiği sürece Türkiye yatırım çekmeye devam edecek. Gelen her dolar istihdam rakamlarına pozitif yansıyor. Avrupa'nın 5.2 milyon toplam istihdam ürettiği son 10 yılda, Türkiye 10 milyon istihdam üretti. Genç nüfus ve potansiyel göze alındığında, genç nüfusu bir avantaj olarak kullanıp, risk olmaktan çıkarmak mümkün.Türkiye'nin 2023'e kadar enerjide yapması gereken yatırım 100 milyar dolar seviyesinde. Bu miktarın minimum 40 milyar dolarlık kısmı özel sektör tarafından yapılacak. Büyüyen ekonomisi için artan enerji ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılamak için yatırım yapan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin yanı sıra 2023 yılına kadar üç nükleer santral ve toplam kurulu güçleri 18 bin megavatı bulan yerli kömüre dayalı termik santraller kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin kurulu gücünün 2023 yılında 120 bin megavata ulaşması hedefleniyor.