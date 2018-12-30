Yer kapma yarışları başladı

BUGÜN NELER OLDU

Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, 2018'in sektör için çok pozitif bir yıl olduğunu belirterek, "2018'de 40 milyon turist hedefimiz bulunuyordu. İlk 10 aylık rakamlar incelendiği zaman bu rakamın şimdiden tutturduğumuzu görebiliyoruz. 2017 yavaş yavaş kendimize geldiğimiz, 2018 artık yürümeye başladığımız yıllar oldu. 2019 yılında ise fiyatlar artık yerini bulmaya çalışacak" dedi.2019'da acentelerin otellerden yer kapma yarışına gireceğini vurgulayan Çakır, "Bu pozitif ivmenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyoruz. 2020-2021 yıllarında, kişi başı gelirin 900 dolar ve üzerine çıkacağını düşünüyoruz" diye konuştu.Sianji Group'un 2018'de 27 uluslararası ödül aldığını anlatan Çakır, "Sağlığın içinde wellness hizmeti veren niş bir oteliz. Bir sağlık otelinden ziyade Türkiye'de ilk defa konut-otel konsept projesini sunan bir firmayız" dedi. 2019 yılında alternatif lüks pazarlara ağırlık vermeyi planladıklarını anlatan Çakır, "2020'de yeni yatırımlarımızı hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.