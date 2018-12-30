Yurtdışında ışık hızında mağaza açacağız

BUGÜN NELER OLDU

2018'de planladıkları tüm hedefleri tutturduklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, 2018'da toplam yatırımlarının 80 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Bu tutarın yarısını yurtiçi yatırımlarım ve fabrika iyileştirmelere, geri kalanını ise yurtdışı yatırımlarına kullandıklarını kaydeden Orakçıoğlu, yurtdışı büyüme planlarının da tamamını gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.Orka Holding, yurtdışında planladığı gibi 40 mağaza açarak çeşitli ülkelerde toplamda 180 mağazaya ulaştı. Global büyümelerine ışık hızıyla devam ettiklerine dikkat çeken Orakçıoğlu, "Hali hazırda perakende mağazalarımız ve merkezde toplam bin 500, üretimde 800, yurtdışında ise 700 kişi ile bünyemizde yaklaşık 3 bine yakın çalışanımız bulunuyor. 2019'da yüzde 10 ek istihdam yaratmak hedefiyle çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve farklı pazarlarda açtığımız yeni mağazalarımızın ihtiyaçları yönünde işe alımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam yaratma çağrısına da destek veriyoruz" diye konuştu.2019'un verimlilik ve maliyet yönetimi yılı olacağını düşündüğünü söyleyen Süleyman Orakçıoğlu, şöyle devam etti: "Nakit akışı da çok önemli olacak. Holding olarak 2019 yılı hedefimiz iç pazarda verimliliği artırmak ve performans değerlendirmesi yapmak. Yurtdışında ise ışık hızıyla büyümeye devam ederek, ihracatı yüzde 40 oranında artırmak. Gelecek yıl yurtiçi ve yurtdışında bulunan mağazalarımızın sayılarını eşitlemeyi hedefliyoruz. Hem yurtiçi hem yurtdışında mağaza sayılarımızı 225'ye çıkararak toplamda 450 mağazaya ulaşacağız. Yurtdışında açacağımız mağazaların çoğunun açılış tarihlerini şimdiden belirledik. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz."Orakçıoğlu, dünya moda başkentlerinde, büyümelerini etkin bir şekilde sürdürmeyi planladıklarını belirtti. Her yıl İtalya'da yaklaşık yüzde 120'nin üzerinde büyüme gerçekleştirdiklerini söyleyen Orakçıoğlu, "Bunların yanı sıra hem iç pazarda hem de yurtdışında odaklanacağımız ortak konu e-ticarette büyümek ve gelişmek olacak. E-ticarette yüzde 70 büyüme planlıyoruz" dedi.