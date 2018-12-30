Zap’tan Çin’e ihracat başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Çok değil kısa bir zaman önce Zap Vadisi, PKK'nın en önemli üs bölgesiydi. Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarıyla terörden temizlendi. Hakkari'nin Irak sınırında yer alan Çukurca ilçesindeki Zap Vadisi'nde şimdi tarım yapılıyor. Hatta burada yetişen ürünler 'Zap' markasıyla dünyaya açılıyor. Zap Vadisi'nde tamamen doğal pirinç, buğday, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm ve incir, dut ile çeşitli meyvelerden elde edilen pestil gibi ürünler üretiliyor. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Zap Vadisi Projesi'yle bölgenin terörden temizlenip tarıma açıldığını belirterek, "Projenin meyvelerini almaya başladık. Çukurca'da ürettiğimiz temiz ve doğal gıdaları çiftçilerimizle beraber ortaya çıkardık. İlk ürünlerimizi hazırlayıp, görücüye çıkardık. Umarım, bütün yöre halkı bundan ekonomik anlamda fayda görür" dedi.Çukurca Kaymakamlığı'nın desteğiyle üretilen organik ürünler sınırları aşarak Çin mutfağında görücüye çıktı. Şef Asuman Çerkez, UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehirler Ağı'na üye ülkeler arasında bulunan Hatay'ı ve Türkiye'yi temsilen Çin'in Chengdu İpekyolu Gastronomi Festivali'nde dünyaca ünlü 18 şefe dünya tatlarını sunduklarını söyledi. Çerkez, "Zap tahinini de festivale götürüp şeflere tattırdım. Projeyi anlatarak devletin üreticilere verdiği desteği aktardım. Meslektaşlarımın çoğu hem projeyi hem de bir ülkenin böyle bir projeye verdiği desteği takdirle karşıladı. Umuyoruz Çukurca'nın ismini tüm dünyaya duyuracağız" dedi.