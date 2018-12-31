Asgari ücret arttı... Emekli ve 65 yaş aylığı almak da kolaylaştı!

Yeni asgari ücret yüzde 26.05 oranında arttı. Brüt 2558 TL, net 2020 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücretin artmasıyla birlikte neler değişecek? Maaş almak daha kolaylaşacak!

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bu konuyla ilgili merak edilenleri yazdı:

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri artacak. Asgari ücretteki artış da bu ödemelerden yararlanmak için aranan kişi başı gelir şartını yükseltti. İşte bu maaşlarda yaşanacak artış ve yeni gelir sınırı:



