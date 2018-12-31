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arttı... ve 65 yaş aylığı almak da kolaylaştı!

2019 asgari ücreti arttı! yüzde 26.05 oranında artarak brüt 2558, net 2020 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin artmasıyla birlikte birçok da aynı şekilde artış gösterecek. Maaş almak çok daha kolaylaşacak. Bu konuyla ilgili Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem önemli detayları yazdı. Erdem, "65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası almak için gelir sınırı yükselirken, gözler bu ödemelerde yapılacak Ocak artışına çevrildi... Maaşlar yaşlılar için 606, engelliler için 483-724, evde yakınına bakanlar için bin 315 liraya çıkabilecek." diye yazdı.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 10:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 12:01
Asgari ücret arttı... Emekli ve 65 yaş aylığı almak da kolaylaştı!

Yeni yüzde 26.05 oranında arttı. Brüt 2558 TL, net 2020 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücretin artmasıyla birlikte neler değişecek? almak daha kolaylaşacak!

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem bu konuyla ilgili merak edilenleri yazdı:

Ocak'ta memur maaşlarıyla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım parası gibi ödemeler yükselecek. Yaşlıların, engellilerin, yakınlarına bakanların geliri artacak. Asgari ücretteki artış da bu ödemelerden yararlanmak için aranan kişi başı gelir şartını yükseltti. İşte bu maaşlarda yaşanacak artış ve yeni gelir sınırı:

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Asgari ücret arttı... Emekli ve 65 yaş aylığı almak da kolaylaştı!
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