'Dengelenme süreci devam edecek'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "2019, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin devam edeceği, mali disiplin süreciyle destekleneceği bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin parlak gelişiminin ardından, birkaç yıldır büyük sınavlar vermek zorunda bırakıldığına dikkati çekti.

Darbe teşebbüsüyle başarılı olamayanların, 2018 yılında ekonomik saldırılarla Türkiye'yi kıskaca almaya çalıştığına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ekonomik saldırılarla yıpratmak isteyenler gördüler ki Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Millet ve hükümet el birliğiyle bütün sıkıntıların üstesinden geliyor. Ağustos ayında kurlarda yaşanan dalgalanma, birçok sektöre olumsuz yansıdı ancak zamanında ve doğru alınan tedbirlerle ekonomik sarsıntı çok daha fazla büyümeden atlatıldı. Bu süreçte hükümet, reel sektörün sesine kulak verdi ve talep edilen düzenlemeleri kısa sürede hayata geçirerek ekonomideki daralmanın önüne geçti."

Baran, dünyanın kaos yaşadığı dönemde, Türkiye'nin başarı hikayesi yazdığını belirterek "2019, Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin devam edeceği, mali disiplin süreciyle destekleneceği bir yıl olacak. Ekonomik reformların tamamlanacağı ve ileri teknolojili üretim ve ihracatla büyümenin sağlanacağı bir yıl olmasını diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı yaklaşıyor. Şimdi de bütün dengelerin anbean değiştiği bir dünya var. Türkiye bu dünyada her alanda yeni bir başarı hikayesi yazabilecek güce sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.