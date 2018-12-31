İç denetçi ne iş yapar? Nasıl iç denetçi olunur?

İç denetçi olmak için sağlanması gereken özel bir şart yoktur. İç denetçi olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir konusuna değinecek olursak bu alanda çalışan kişilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olanlar arasından seçildikleri söylenebilir.

İç denetçi ne iş yapar, görevleri nelerdir?

İç denetçinin görev alanı denetim mekanizması konumunda olduğu firmanın faaliyetlerinin iyileştirilmesi adına yapılacak çalışmaları kapsar. Bu doğrultuda iç denetçinin görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Şirketin üretim organizasyonunu denetlemek

İnsan kaynaklarının denetimini yapmak

Satın alma departmanının yürüttüğü faaliyetleri denetlemek

Muhasebe birimini denetlemek

İdari işlerin üzerine düşen görevleri ne şekilde gerçekleştirdiğini denetlemek

İç denetçi nasıl olunur?

İç denetçi olmak isteyenlerin öncelikle üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olması gerekiyor. Üniversite mezunu olmayan kişilerin herhangi bir firmada iç denetçi olarak görev alması mümkün değildir.

Bazı firmalar, kişilerin mezun olduktan sonra iç denetim ile alakalı sertifika programlarından sertifika almış olmasını talep edebiliyor.

İç denetçi statüsünde çalışmak için 24 aylık süre boyunca denetim yapan birinin yanında eğitim almak gerekiyor.

Uluslararası düzede geçerliliği olan sertifika programlarına katılmanız halinde CIA unvanını alarak mesleğe giriş yapabilirsiniz. Sertifika almak için belirli bir saat boyunca eğitim almanız ve yapılacak olan sınavlarda başarı göstermeniz gerekir.