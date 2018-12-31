Kamuda binlerce kişiye istihdam

BUGÜN NELER OLDU

2019'da işsizlik oranını tekrar tek haneli rakamlara çekme hedefi koyan hükümet, bu kapsamda kamuda binlerce istihdam gerçekleştirecek. Bu kapsamda doktordan eczacıya, öğretmenden madenciye, din görevlisinden bekçiye kadar yüz binlerce kişi yeni yılda iş sahibi olacak.İŞKUR 2019'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişiyi, noter huzurunda çekilecek kuralar neticesinde kamuya yerleştirecek. Personel alımı yapacak kurumların başında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İdare Mahkemeleri Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Yatırım ve Koordinasyon Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, il müftülüğü, devlet üniversitesi ve kaymakamlıklar yer alıyor. 2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere toplam 25 bin sağlık personeli alımı gerçekleştirilecek. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde çalıştırılmak üzere yeni yılda toplamda 15 bin 500 personel işbaşı yaptırılacak. Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında 2019 yılı için 10 bin bekçi alımı yapılacak. 10 bin bekçi alımı ilanı, 2019 Mart ayı gibi çıkılacağı ön görülüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da toplam 6 bin 100 personeli istihdam etmiş olacak.Milli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan takvime göre 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin mülakatlar yarın tamamlanacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak, tercihlerin alınması 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında, atamalar ise 7 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 2019 yılı engelli öğretmen ataması kapsamında ise 500 öğretmen ataması yapılacak. Atamalar 1 Şubat 2019'da gerçekleştirilecek.2019'daBOTAŞ 186, Emniyet Genel Müdürlüğü 97 kamu personeli, RTÜK 60, Orman Genel Müdürlüğü 66 kadrolu kamu personeli, Çukurova Üniversitesi sözleşmeli 96 personel alımı ve 3 engelli işçi alımı, Tarım Kredi Kooperatifleri 45 personel, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 13 memur, TBMM 18 sözleşmeli kamu görevlisi, Sayıştay Başkanlığı 45 memur, Enerji Bakanlığı lisans mezunu 5 denetçi yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı 34 kamu personeli ve Türk Patent ve Marka Kurumu 10 memur alacakPTT bin 100 personel alımı yapacak. Güvenlik görevlisi kadrosu için lise, operasyon görevlisi için başvuru yapacak olan adaylarda ortaokul mezunu olma şartı aranacak. TCDD 356 kişi alacakİŞKUR 70 bin kişiyi kamuda işe yerleştirecek.25 bin sağlıkçı işbaşı yapacak.20 bin yeni öğretmen alınacak.TKİ'ye 15 bin 500 işçi alınacak.10 bin bekçi göreve başlayacak.Diyanet 6 bin 100 personel alacak.PTT bin 100 kişi alacak.TCDD'de 356 kişi işe alınacak.