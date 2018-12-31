Son dakika haber: 2019 güncel emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam için son iki gün!

Emekli maaşları zammı ve ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeler ve detaylar yaşanmaya devam ediyor. 13 milyona yakın kişinin merakla beklediği güne son iki gün kaldı. Yeni yılda yapılacak olan zam ile ilgili tüm belirsizlikler 3 Ocak'ta netlik kazanacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekliye yapılacak olan zam miktarıda belli olacak. Zammın haricinde bir de ek ödeme alacak olan bireyler, ek ödemelerde yapılacak artış ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Peki emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Son günlerin en çok aratılan konularından biri olan bu soruyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık...