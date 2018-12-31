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Son dakika haber: 2019 güncel emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına için son iki gün!

2019 yılına girilmesiyle birlikte milyonlarca emekliye son dakika müjdesi için sayılı günler kaldı. oranlarına ilişkili olarak alacak vatandaşlar merakla 3 Ocakta açıklanacak olan miktara odaklandı. ayında milyonlarca ve emeklisinin maaşlarına ve ek ödemelerinde artışlar belirlenecek. Peki enflasyon oranlarıyla belirlenecek olan ek ödeme ile birlikte yeni zamlı maaşlar ne kadar olacak? İşte yeni yılda emekli maaşlarına yapılacak ortalama zam oranları..

Giriş Tarihi: 1.1.2019 07:32
Son dakika haber: 2019 güncel emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarına zam için son iki gün!

Emekli maaşları zammı ve ek ödeme ile ilgili son dakika gelişmeler ve detaylar yaşanmaya devam ediyor. 13 milyona yakın kişinin merakla beklediği güne son iki gün kaldı. Yeni yılda yapılacak olan zam ile ilgili tüm belirsizlikler 3 Ocak'ta netlik kazanacak. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekliye yapılacak olan zam miktarıda belli olacak. Zammın haricinde bir de ek ödeme alacak olan bireyler, ek ödemelerde yapılacak artış ile ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdılar. Peki emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak? Son günlerin en çok aratılan konularından biri olan bu soruyla ilgili tüm detayları sizler için hazırladık...

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