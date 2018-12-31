Son dakika haber: Milyonlarca kişinin maaş zammını etkiliyor! İşte 2019 enflasyon oran beklentisi

3 Ocak Perşembe günü açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi yayınlandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon oranları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gelen son dakika anketiyle birlikte yapılacak olan ortalama enflasyon oranı belirlendi. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zam ile ilgili detaylar tam olarak 3 Ocak'ta belli olacak. Açıklanacak olan enflasyon rakamları yapılan son tahminlere göre 20,36 oldu. İşte gün yaklaştıkça internet üzerinden araştırılan konuların başında gelen Ocak zammı ile ilgili detaylar...