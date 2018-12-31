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Son dakika haber: Milyonlarca kişinin maaş zammını etkiliyor! İşte 2019 oran beklentisi

Ocak zammını bekleyen milyonlarca çalışan ve emekliye son dakika oran anketi yayınlandı. AA Finans Enflasyon beklenti anketine göre 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon tahmin rakamları belirlendi. Hem emeklileri hem de çalışan memurları yakından ilgilendiren zam ile ilgili tüm detaylar 3 Ocak'ta netleşecek. Enflasyon oranlarına bağlı bir şekilde zam miktarı alacak olan kişiler için yapılan anket beklentisi açıklandı. İşte 3 Ocak'ta açıklanacak olan son enflasyon tahmin anketi...

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.12.2018 17:04
Son dakika haber: Milyonlarca kişinin maaş zammını etkiliyor! İşte 2019 enflasyon oran beklentisi

3 Ocak Perşembe günü açıklanacak Aralık ayı verilerine ilişkin beklenti anketi yayınlandı. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon oranları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün gelen son dakika anketiyle birlikte yapılacak olan ortalama enflasyon oranı belirlendi. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerini hem de çalışan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren zam ile ilgili detaylar tam olarak 3 Ocak'ta belli olacak. Açıklanacak olan enflasyon rakamları yapılan son tahminlere göre 20,36 oldu. İşte gün yaklaştıkça internet üzerinden araştırılan konuların başında gelen Ocak zammı ile ilgili detaylar...

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