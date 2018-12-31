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nasıl olunur?

, kamu personeli olarak görev yapan üst kademedeki personellerin sınıflandırmasında kullanılan genel bir unvandır. Üst düzey memur olabilmek için gibi bir şartı sağlamaya gerek yoktur. Referans aracılığıyla üst düzey memur kadrolarına atanmak mümkündür. Bununla birlikte üst düzey memurlar kamu kadrolarındaki en üst seviye unvanlardan bir tanesidir. Üst düzey memurların aldıkları yüksek maaşlar devlet kadrolarında çalışan personeller açısından bu unvanın cazip bir hal almasına sebep oluyor. Peki tam olarak kimdir üst düzey memurlar? Üst düzey memurluk nedir? Üst düzey memur ne iş yapar? Üst düzey memur nasıl alınır? Üst düzey memurlukla alakalı merak edilen bu gibi soruları yanıtlamaya çalıştık.

Giriş Tarihi: 31.12.2018 12:48
Üst düzey memur nasıl olunur?

Ülkemizde 10 adet üst düzey memurluk kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar aşağıdaki gibidir:

  • Müsteşar
  • Müsteşar Yrd.
  • Genel Müdür
  • Genel Müdür Yrd.
  • Başkan
  • Başkan Yrd.
  • Bölge Müdürü
  • Daire Başkanı
  • Bölge Müdür Yrd.
  • İl Müdürü

2019 itibarıyla ülkemizde 5 bini aşkın üst düzey memur bulunuyor. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre üst düzey memur olabilmek için öncelikle memur olma şartı bulunuyor. Aynı yasaya göre kamu personeli olarak görev yapan işçi statüsündeki vatandaşları üst düzey memur kadrosuna atanabilmesi mümkün değil. Bununla birlikte bazı memur grupları dışında memur olarak çalışmadan da üst düzey memurluk kadrosuna atanabilmek mümkün.

Üst düzey memur nasıl olunur?

Üst düzey memur olabilmek için önce memur olmak gerekiyor. 657 sayılı kanun gereğine üst düzey memurluk kadrosuna atabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:

  • Birinci kıdemde görev alanlar minimum 12 sene ve ek gösterge şartı,
  • Birinci ve ikinci kıdemde görev alanlar minimum 10 sene ve ek gösterge şartı
  • Üçüncü ve dördüncü kıdemlerde görev alanlar 8 sene şartı

Üst düzey memur olarak atanmak için aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor olmak da şartlardan bir diğeri. Bununla birlikte kişinin yüksek eğitim görmüş olması da gözetiliyor.

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Üst düzey memur nasıl olunur?
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