Ülkemizde 10 adet üst düzey memurluk kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar aşağıdaki gibidir:

Müsteşar

Müsteşar Yrd.

Genel Müdür

Genel Müdür Yrd.

Başkan

Başkan Yrd.

Bölge Müdürü

Daire Başkanı

Bölge Müdür Yrd.

İl Müdürü

2019 itibarıyla ülkemizde 5 bini aşkın üst düzey memur bulunuyor. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre üst düzey memur olabilmek için öncelikle memur olma şartı bulunuyor. Aynı yasaya göre kamu personeli olarak görev yapan işçi statüsündeki vatandaşları üst düzey memur kadrosuna atanabilmesi mümkün değil. Bununla birlikte bazı memur grupları dışında memur olarak çalışmadan da üst düzey memurluk kadrosuna atanabilmek mümkün.

Üst düzey memur nasıl olunur?

Üst düzey memur olabilmek için önce memur olmak gerekiyor. 657 sayılı kanun gereğine üst düzey memurluk kadrosuna atabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:

Birinci kıdemde görev alanlar minimum 12 sene ve ek gösterge şartı,

Birinci ve ikinci kıdemde görev alanlar minimum 10 sene ve ek gösterge şartı

Üçüncü ve dördüncü kıdemlerde görev alanlar 8 sene şartı

Üst düzey memur olarak atanmak için aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor olmak da şartlardan bir diğeri. Bununla birlikte kişinin yüksek eğitim görmüş olması da gözetiliyor.