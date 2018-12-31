Ülkemizde 10 adet üst düzey memurluk kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar aşağıdaki gibidir:
2019 itibarıyla ülkemizde 5 bini aşkın üst düzey memur bulunuyor. 657 sayılı Devlet Memurları kanununa göre üst düzey memur olabilmek için öncelikle memur olma şartı bulunuyor. Aynı yasaya göre kamu personeli olarak görev yapan işçi statüsündeki vatandaşları üst düzey memur kadrosuna atanabilmesi mümkün değil. Bununla birlikte bazı memur grupları dışında memur olarak çalışmadan da üst düzey memurluk kadrosuna atanabilmek mümkün.
Üst düzey memur nasıl olunur?
Üst düzey memur olabilmek için önce memur olmak gerekiyor. 657 sayılı kanun gereğine üst düzey memurluk kadrosuna atabilmek için aşağıdaki şartların sağlanması gerekiyor:
Üst düzey memur olarak atanmak için aktif bir şekilde görevini yerine getiriyor olmak da şartlardan bir diğeri. Bununla birlikte kişinin yüksek eğitim görmüş olması da gözetiliyor.