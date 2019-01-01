2019'da 1.2 milyon kişiye iş

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye yatırım ve istihdam alanında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla 2019'a güçlü bir giriş yaptı. Son 10 yıldaki istihdam performansıyla Avrupa ülkelerini geride bırakan Türkiye, yeni yılda atacağı 12 önemli adımla yıl sonuna kadar 1 milyon 250 bin istihdam yaratacak. Hükümet, yeni istihdam teşvikleriyle milyonlarca çalışan ve iş dünyasının yanında olmaya devam ederken, 2019 yılı istihdam ajandasındaki önemli başlıklar şöyle:Bu yıl da sürdürülebilir büyüme nitelikli insan gücüyle sağlanacak. Gelecek yıl ekonomideki dengelenme süreci, bu sürecin ima ettiği düşük büyüme oranları çerçevesinde bir önceki yıla göre istihdam 439 bin kişi artacak. 500 bin kişi meslek kurslarına başlayacak. 2019'da işe ilk adım projesi kapsamında birinci yıl asgari ücretin yarısını, ikinci yıl yüzde 25'ini Türkiye İş Kurumu karşılayacak. Bu proje kapsamında eğitim alan gençlere 2 yıla kadar istihdam garantisi sağlanacak. 3 aylık dönemde 200 bin kişi özel sektörde iş başı yapacak. Nitelikli istihdam için başlatılan 10 bin liralık kupon modeli geliştirilecek.Sosyal çalışma programı kapsamında 100 bin üniversiteli kamuda istihdam edilecek. Türkiye İş Kurumu üzerinden alım yapılacak. Gençlerin cebine asgari ücret düzeyinde gelir girecek. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde, fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım gibi alanlarda çalışabilecekler. 100 bin kişi toplum yararına işlerde çalışacak. 1 milyon genç mesleki yeterlilik belgesi alacak. Aktif işgücü programlarında kadınlara pozitif ayırımcılık yapılacak.* 500 bin kişi meslek kurslarına başlayacak.* 3 aylık dönemde 200 bin kişi özel sektörde iş başı yapacak.* Bir önceki yıla göre istihdam 439 bin artacak.* 100 bin üniversiteli sosyal işlerde çalışmaya başlayacak.* 100 bin kişi toplum yararına işlerde çalışacak.* 1 milyon genç mesleki yeterlilik belgesi alacak.* 450 bin kişi istihdam odaklı eğitim, temel beceri kursuna katılacak.* 180 bin sosyal yardım kullanıcısı özel sektörde istihdam edilecek.* 110 bin genç işgücü eğitimi alacak.* Uzun süreli işsiz kalanlara "dönüşü hızlandırma" kursu başlatılacak.* 600 özel istihdam bürosu iş bulmada aracılık yapacak.* 50 bin genç iş tecrübesi kazanım programına alınacak.450 bin kişi istihdam odaklı eğitim, temel beceri kursuna katılacak. 2019'da kadın girişimciliğinin e-ticaret yoluyla desteklenmesi projesi geliştirilerek daha fazla kadın girişimciye ulaşılması hedefleniyor. 180 bin sosyal yardım kullanıcısı özel sektörde istihdam edilecek. Bu yıl işverenin bir işçi için ödediği aylık 355 lira tutarındaki sosyal güvenlik primini Hazine üstlenecek. Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı 110 bin genç işgücü eğitimi alacak. Eğime katılanların 60 bini gençlerden, 50 bini de kadın olacak.Türkıye İş Kurumu'nun yanı sıra 600 özel istihdam bürosu iş bulmada aracılık yapacak.2023 yılına kadar Türkiye'deki bütün üniversitelerdeki 18-25 yaş arasındaki öğrencilerin ilk kez sigorta sistemine dâhil edilmesi öngörülüyor. Aktif işgücü programlarından yaklaşık 2 milyon kişi yararlanırken, 50 bin genç iş tecrübesi kazanım programına alınacak. Genç girişimcilerin Bağ-Kur primlerini devlet ödemeye devam edecek.