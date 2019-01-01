Alkollü içkiye ÖTV düzenlemesi

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yüzde 13.48 oranında artırıldı.

Karar uyarınca, 50'lik bir kutu biradan alınan ÖTV ve KDV toplamı 4.59 liradan 5.21 liraya çıktı. 70'lik rakının ÖTV'si 59.64 TL'den 67.68 TL'ye, KDV ile birlikte toplam vergisi de 70.37 TL'den 79.86 TL'ye yükseldi.

TÜTÜN İTHALATINDA VERGİ SIFIRLANDI

Yabancı sigara üretiminde kullanılan yabancı tütün ithalatında alınan ton başına 150 dolar vergi ise sıfırlandı.