İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96’ya ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı dış ticaret istatistiklerine göre, ihracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artışla 15 milyar 529 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 89.8 azalışla 651 milyon dolara indi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, yüzde 69.1'den, bu yılın aynı ayında yüzde 96'ya yükseldi. 11 aylık dönemde ihracat yüzde 7.7 artarak 154 milyar 186 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 2 azalışla 206 milyar 505 milyon dolara düştü. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 22.6 azalarak 52 milyar 319 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74.7 olarak hesaplandı. Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10.9 artarak 7 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı kasımda yüzde 49.8 oldu. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, ithalatta ilk sırayı Rusya aldı.İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 4.2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 36.3 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78.8 oldu. Kasımda yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15.4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 42.4 olarak hesaplandı.