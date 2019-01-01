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haberi: Emekli maaşları Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak miktarı ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş, 2019 yılına girmemiz ile birlikte yeni yılda yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladılar. Emekli maaşlarına yapılacak artış için beklenen ise oranları olacak. 2018 yılı ikinci yarısında gerçekleşecek olan enflasyon miktarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı da belli olacak. Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği bu gelişme 3 Ocak (yarın) belli olacak. Peki en düşük ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 2.1.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 08:24
Son dakika haberi: Emekli maaşları Ocak zammı belli oluyor! En düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş yeni yılda yapılacak maaş artışını beklerken, rakamların açıklanmasına ise artık sayılı saatler kaldı. TÜİK'in yarın açıklayacağı rakamlarla birlikte 2018 yılı ikinci yarısındaki 6 aylık dönemde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Bu sayede milyonlarca birey maaşlarına yapılacak artış oranını görebilecekler. TÜİK'in ilk 5 aylık açıkladığı verilere oranla Temmuz-Kasım arasındaki enflasyon rakamı yüzde 10.64 olmuştu. Şimdi gözler Aralık ayının eklenmesi ile birlikte enflasyon da yaşanacak gelişmeler olacak. Aralık ayındaki enflasyon miktarının eklenmesi ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ortalama olarak yüzde 10-12 arası olarak ortaya çıkacak. Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli zammı ne kadar olacak? İşte merakla beklenen o soruların yanıtları...

2019 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli yeni yılda alacakları zam miktarı için geri sayıma başladılar. Yapılacak maaş artışının belli olması için enflasyon oranları bekleniyor. İşte 6 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı...

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